 

РПЦ закупит 60 км телевизионного кабеля в качестве учебно-методических материалов для воспитательной работы

14.09.2021, 20:11, Разное
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В списке закупок ЗАО РПЦ на 2021 год обнаружили договор с компанией «Ростелеком» о поставке 60 км телевизионного кабеля. Его разошлют по монастырям, обителям и церковно-приходским школам для «учебно-воспитательной работы». 

По словам главного бухгалтера организации, закупка вызвана новыми санитарными нормами и развитием идей гуманизма. 

«Раньше мы делали всё по старинке, выбирали средства для наказаний сами, но недавно в одном монастыре после порки ржавой колючей проволокой от заражения крови умерло трое наших послушников и правило пришлось пересмотреть. Патриарх сделал настоятелю монастыря строгий выговор в устной форме, а администрация обязала впредь привести розги к единому канону по всей стране. Мы объявили новые сборы в церквях, набрали нужную сумму и теперь закупаемся только у проверенных поставщиков, ведь здоровье послушников для нас – превыше всего. Теперь пороть провинившихся будем только алюминиевыми проводами. Ну максимум узелки на них завяжем, но это уж для особых случаев», – рассказал об инновациях отец Пигидий.

Это не первая инновация, вводимая ЗАО РПЦ в этом году. Недавно Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» приняло поправки в положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих» собрание акционеров ЗАО «РПЦ» приняло поправки в положение «Об обработке персональных данных при исповедании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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