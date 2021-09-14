 

Любимая одежда и плавная речь: как женщине изящно излучать уверенность на работе и не переусердствовать

14.09.2021, 19:54, Разное
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К сожалению, в современном обществе все еще имеют место гендерные предрассудки. Например, женщины сталкиваются с тем, что на работе их не воспринимают серьезно. Отчасти в этом виноваты сами представительницы прекрасного пола. Они ведут себя неправильно, презентуя себя искаженно. Вот, как можно излучать уверенность в себе и прослыть профессионалом.

Любимая одежда

Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете в той одежде, в которой ходите на работу. Насколько вам комфортно? Если вещи вам не нравятся или сидят не по фигуре, то вы просто при всем желании не сможете излучать уверенность в себе. Обратите внимание на других людей, которые постоянно одергивают вещи: из-за дискомфорта создается впечатление, что у человека невроз.

Вывод: одевайте те вещи, которые нравятся лично вам. Это повысит вашу самооценку. Вы будете выглядеть более презентабельно.

Официальный стиль

В то же время не забывайте о том, что в повседневной одежде лучше все не появляться в офисе. Вас не смогут воспринимать как профессионала, если вы будете одеты, например, в спортивный костюм. Отдавайте предпочтение официально-деловому стилю.

Доказано, что женщина чувствует себя на каблуках гораздо увереннее. Может быть потому, что физически становится выше. Вариант с ношением каблуков особенно актуален для миниатюрных представительниц прекрасного пола. Необязательно обувь должна быть на шпильках. Иногда достаточно широкого устойчивого каблука.

Плавная речь

Женщины — более эмоциональные существа, поэтому их речь является весьма экспрессивной. К сожалению, на работе эта особенность идет во вред. Мужчины, которые не являются столь эмоциональными, не могут воспринимать женщину как равную себе. Им кажется, что сотрудница неадекватно реагирует на происходящее из-за излишней экспрессивности.

Отсюда можно сделать вывод, что женщинам следует обратить внимание на свою речь. Она должна быть плавной. Ни в коем случае нельзя говорить неразборчиво и быстро. Нужно, чтобы голос звучал громко, чтобы было отчетливо слышно каждое слово. Речь должна быть медленной и плавной — тогда от сотрудницы будет исходить уверенность в себе.

Ни в коем случае нельзя допускать сюсюканья, чтобы голос не звучал по-детски. Так можно общаться разве что со своим любимым мужчиной, но никак не с коллегами и тем более с начальством.

При общении на работе следует проявлять твердость: уметь говорить “нет” и отстаивать свою точку зрения. Это вызовет уважение у всего коллектива и руководства.

Минимум жестикуляции

Еще одна ошибка, которую совершают многие представительницы прекрасного пола — это излишняя жестикуляция. Она отвлекает внимание от того, что говорит человек. Плюс ко всему создается впечатление, будто сотрудник нервничает и поэтому вроде как помогает себе руками.

При общении с коллегами или начальством женщинам следует контролировать свою жестикуляцию. Руки должны находиться в спокойном расслабленном состоянии: например, лежать на столе. Или при общении в коридоре можно их либо опустить, либо твердо держать в руках папку, сумку или другие предметы.



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