 

Как правильно пользоваться утюгом: важная инструкция за 5 минут (как подкручивать эти точки, чтобы случайно не сжечь одежду)

14.09.2021, 18:11, Разное
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Глажка – процесс непростой, однако необходимый. И важнее всего правильно разобраться с температурным режимом, чтобы не сжечь вещи, но эффективно избавиться от малейших складок. Чтобы не возникало проблем, достаточно следовать элементарным инструкциям.

Базовая информация

Каждый утюг обладает регулятором мощности. Некоторые с помощью надписей стараются указать на подходящий тип ткани, иные обходятся всего лишь точками. При этом режимов глажки всего три:

для деликатной ткани;стандартный;для плотных материалов.

В зависимости от типа меняется количество точек на регуляторе.

Внутри каждого из режимов можно регулировать максимальный уровень нагрева. Для одной точки максимум — 110°C.

Лучше всего подходит для нежных материалов, из которых делают белье и аксессуары. Наиболее распространенные:

полиамид;нейлон;шифон;вискоза;шелк.

При двух точек максимум увеличивается уже до 150°C. Большая часть повседневной одежды гладится в таком режиме из-за более плотных материалов, в число которых входят:

тонкий хлопок;полиэстр;шерсть и т. п.

У трех точек температурный максимум повышается до 200°C. И в этом случае утюг легко справится с наиболее грубой тканью. Ему по силам:

толстый хлопок;драп;лен;джинса.

Но лучше воспользоваться дополнительной тканью-прокладкой, если опасаетесь сжечь любимый элемент гардероба.

Дополнительная предосторожность

Обязательно посмотрите на ярлык, производитель всегда указывает состав ткани и рекомендуемую температуру. Там же указано, можно ли использовать режим отпаривания: некоторые вещи нежелательно мочить или гладить влажными, чтобы сохранить первозданный внешний вид.

Если не до конца уверены или не можете прочитать ярлык, переверните вещь на изнаночную сторону, подложите плотную ткань и попробуйте на небольшом участке. Медленно повышайте температуру, пока смятые области не станут разглаживаться.



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