 

А всегда ли в морозилке сохраняется должная температура? Трюк с монетой поможет узнать, не были ли продукты разморожены

14.09.2021, 17:18, Разное
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Сегодня часто отключают электроэнергию, воду, связь. Перебои происходят во многих населенных пунктах. И казалось бы, ладно, что поделаешь.

Но с продуктами питания не все так просто. Если в определенный момент они разморозились, то последующее их применение в пищу может быть опасным для здоровья.

Но как об этом узнать? Все просто.

Положите монету в морозилку

Этот трюк поможет избежать пищевого отравления.

Как определить, нарушен ли процесс заморозки в холодильнике и морозильной камере? Простая уловка с монеткой защитит вашу семью от неприятностей.

Если морозильная камера вышла из строя, нарушается процесс заморозки и хранения продуктов, они могут испортиться. Когда электричество снова включат и продукты в очередной раз замерзнут, это не значит, что проблема решена. На некоторых уже находятся болезнетворные микроорганизмы.

Более того, некоторые виды не боятся отрицательных температур и представляют серьезную опасность для человеческого организма. В частности, велика вероятность отравления при употреблении испорченных продуктов животного происхождения.

Дома вы или путешествуете, будьте бдительны! Электричество могут отключить в любой момент и в любом месте. Но в спешке легко не заметить, что пища уже испортилась. Всегда есть риск пищевого отравления с сопутствующими желудочно-кишечными проблемами.

Полезный лайфхак

На всякий случай держите монету в морозильной камере. Это поможет установить, не отключалось ли электричество за время вашего отсутствия:

В пластиковую бутылку налейте воду и поставьте в морозильную камеру. Нельзя использовать стекло, так как при низкой температуре оно лопнет.Когда вода полностью замерзнет, ​​выньте бутылку из морозильной камеры.Положите монету на поверхность льда и снова отправьте емкость в морозильную камеру.Если процесс охлаждения был нарушен, вода в сосуде растает, и монета утонет.



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