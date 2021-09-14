Суд приговорил бывшего сотрудника “фабрики троллей” к неделе исправительных работ

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск интернет-агенства из Ольгино к своему бывшему сотруднику Николаю Фердыщенко. Согласно решению сюда, в качестве компенсации за систематическое нарушение трудовых норм Фердыщенко обязан будет неделю бесплатно писать комментарии в социальных сетях.

Начальник отдела по отражению информационных атак, где Николай проработал 2 месяца, рассказал о низкой производительности своего подчиненного: «У нас норма: 120 комментариев в день. От новичка, конечно, сразу такие показатели не ожидают. Но даже после двух месяцев работы Николаю с трудом удавалось написать 500-600 сообщений!»

Менеджер добавил, что еще больше нареканий вызывало качество работы.

«Мы же всех инструктируем, что нужно писать, а что нет. Например, для ЕС у нас есть утвержденный список тем: ЛГБТ, арабы, русофобия. И вот я открываю комментарий Николая и читаю: «врач-сириец в Германии». Ну откуда в Германии врач-сириец?! Там сирийцы либо бездельники, либо террористы. Или террористы-бездельники, но никак не врачи. Ну или возьмем такое словосочетание: «русский программист в США». Мы же ему объясняли: в Америке русские либо сортиры моют, либо пиццу развозят. Только представьте, какие фантазии могут разыграться у российских инженеров после таких комментариев!».

Проработав 2 месяца, Фердыщенко написал заявление об увольнении. В качестве причины он указал, что «совесть не позволяет ему врать». По мнению суда, подобная формулировка оскорбляет чувства других сотрудников отдела, добросовестно выполняющих своих обязанности.

В агентстве сообщили, что Фердыщенко отработает неделю в отделе российско-белорусской дружбы. Николай, используя аккаунт «Анастасия Добровольская», обязан будет писать в соцсетях комментарии в стиле: «Я белоруска, мой муж русский, всегда приятно видеть как президенты двух наших стран коммуницируют».

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