Даже первый не получится комом: много лайфхаков, которые помогут приготовить идеальные блины (да еще и с разным вкусом)

Блины – блюдо, которое пользуется огромной популярностью в разных странах мира. Существует множество видов такой выпечки. Она бывает соленой, сладкой, тонкой, плотной, с разными вкусами и начинками. Как приготовить идеальные блины? В статье рассказывается о полезных советах, которые помогут сделать выпечку вкусной и аппетитной. А также избежать распространенных кулинарных ошибок.

Тесто без комочков

Чтобы основа для блинов имела ровную текстуру, муку надо просеивать с солью на большой высоте в широкую миску.

В центре массы делается небольшое углубление. В него следует добавить взбитые яйца. А затем постепенно влить молоко. Комочки, которые образуются в тесте, постепенно исчезают по мере того, как его взбивают. В конце приготовления хозяйке следует поскрести кулинарной лопаткой по краям миски. Это поможет удалить комочки, которые там скопились.

Не стоит перемешивать тесто слишком долго. Иначе оно получится клейким. Кулинары советуют взбивать тесто при помощи миксера.

Прибор сделает работу эффективно. И позволит хозяйке сэкономить время. Сухие компоненты, входящие в состав теста, просеивают через мелкое сито. Миксер для этой цели использовать не надо.

Как сделать тесто легким и хрустящим?

Для этого кулинары советуют использовать газированную минеральную воду. Компонент добавляется в тесто и наполняет его пузырьками, которые увеличиваются в процессе нагревания. Эта простая хитрость придает выпечке легкую воздушную текстуру.

Надо ли тесту “отдыхать”?

Нередко в рецептах блинов указывается, что перед тем, как приступать к их приготовлению, основу для выпечки нужно оставить на двадцать минут. Так ли это важно на самом деле? С одной стороны, пока тесто “отдыхает”, частицы крахмала, которые содержатся в муке, увеличиваются в объеме. И это придает основе для блинов легкую текстуру. Но если у хозяйки мало времени, она может приступать к приготовлению выпечки сразу после замеса теста. Другое дело, если для блинов используется гречневая мука. В данном случае тесто следует приготовить заранее. И оставить в холодильной камере на ночь. Тесто из гречневой муки часто имеет вязкую текстуру. Но благодаря этой хитрости оно получается легким и воздушным.

Какое масло лучше: сливочное или растительное?

Опытные кулинары предпочитают первый вариант. И вот почему. Сливочное масло придает блинам приятный аромат. Кулинары советуют сначала растопить продукт.

Затем покрыть чистое кухонное полотенце растопленным маслом. И смазать им сковородку, на которой будут готовиться блины. Выпечка на сливочном масле подгорает быстрее, чем на растительном. Поэтому в процессе приготовления надо проявлять осторожность. Можно жарить блины и на растительном масле. Но оно не должно иметь резкого запаха. Кулинары рекомендуют подсолнечное или арахисовое масло. Перед тем как начинать жарить блины, сковородку ставят на сильный огонь. Смазывают маслом. Разогревают посудину и переводят ее на средний огонь. А затем наливают на дно сковородки тесто.

Добавки к выпечке

Чтобы придать сладким блинчикам аппетитный аромат, кулинары рекомендуют помещать в тесто половину маленькой ложки ванильного экстракта. Добавка действует наподобие соли или лимонного сока. Ванильный экстракт делает вкус теста более интересным и утонченным. Вместо него можно использовать апельсиновую эссенцию. Или посыпать готовые блинчики измельченной кожурой лимона. Некоторые хозяйки добавляют в тесто для сладкой выпечки половину маленькой ложки корицы. А основу для соленых блинчиков дополняют щепоткой сушеных трав.

Выбор посуды

Этот очень важен для кулинара, который стремится сделать блюдо идеальным. Чугунная сковорода прекрасно подходит для блинчиков. Однако эта посудина тяжелая, а ее ручка сильно нагревается. Лучше приобрести качественную сковородку с антипригарным покрытием. И лопатку для переворачивания блюда.

Первый блин комом? Не стоит беспокоиться!

Если первая порция блюда получилась подгоревшей и скомканной, это не значит, что остальные будут такими же. Благодаря первой “жертве” сковородка нагреется до оптимальной температуры, а хозяйка поймет, сколько теста требуется для одной порции блюда. И второй блин получится таким, как нужно.

Бретонские блинчики

Традиционная выпечка делается из гречневой муки.

При неправильном приготовлении она может иметь липкую текстуру. Поэтому лучше смешать гречневую муку с небольшим количеством пшеничной.

Тонкие блинчики

Для этой выпечки следует придерживаться правила “чем меньше, тем лучше”.

Хозяйке надо помещать минимальное количество теста на поверхность сковороды. При необходимости она может добавить еще немного продукта.

Когда следует переворачивать блины?

Прежде всего хозяйке надо следить за тестом, которое она помещает на разогретую сковороду. Когда на поверхности изделия появятся пузырьки, а его края приобретут золотисто-коричневый оттенок, блинчик можно перевернуть.

Популярные рецепты

Классический способ приготовления выпечки самый простой и быстрый. Такие блинчики подают со свежевыжатым лимонным соком и сахаром. В качестве добавок также используют ягоды или шоколадную пасту.

Можно приготовить веганские блинчики без яиц и молочных продуктов.

Для этого надо соединить спелый банан с большой ложкой растительного масла. Добавить немного лимонного сока, 100 грамм муки, пекарский порошок, 400 мл соевого, миндального либо овсяного молока. Растереть продукты с помощью блендера.

Запеченные блинчики с начинкой – еще одно популярное блюдо. В качестве наполнителя используется мясное рагу, грибы, шпинат, рикотта. Блины заливают соусом бешамель. Посыпают измельченным твердым сыром. И готовят в духовом шкафу до румяной корочки.

Блины можно назвать универсальной выпечкой. Ее используют в качестве основного блюда, десерта или закуски. Подают на завтрак, обед или ужин, по праздникам и будним дням. Благодаря простым и полезным лайфхакам хозяйка может готовить вкусные блины без особых усилий.