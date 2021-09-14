“Три кошки, собака, ребенок”: Шнуров впервые заговорил о своем младшем сыне

Эпатажный музыкант Сергей Шнуров, который ранее был очень социально активным человеком, сейчас все меньше появляется на публике и общается с прессой. И даже такое событие, как рождение третьего ребенка, артист до сих пор не комментирует. Правда, недавно случайно, между делом, рассекретил пол ребенка.

Другая жизнь

В свое время Шнуров заявлял, что больше не хочет детей, мотивируя это тем, что у него есть взрослые сын и дочь. Именно нежелание обзаводиться еще наследниками привело к разрыву с предыдущей женой Матильдой. Но все изменилось, когда артист женился на дочери миллиардера Ольге Абрамовой, младше него на восемнадцать лет.

После свадьбы Сергей разорвал контакты со всеми своими друзьями и приятелями из «прошлой жизни», стал примерным семьянином. О том, что Ольга находится в положении, стало известно в декабре прошлого года. В июне этого года она родила ребенка, но комментариев от молодого отца журналисты так и не получили.

Бывшие друзья обиделись на Сергея. В частности, журналистка Ксения Собчак, которая ранее очень тесно общалась с Сергеем, пожаловалась на то, что не ожидала от него такого предательства и “ножа в спину”. Она порекомендовала новым друзьям музыканта обратить внимание на то, как он поступил со старыми.

Увлечения и планы на вечер

Недавно Сергей принимал участие в форуме «Таврида», где ему представилась возможность немного приоткрыть завесу тайны личной жизни. Когда кто-то из присутствующих поинтересовался хобби музыканта, тот отметил, что увлекся айкидо, а вот марки никогда в жизни не коллекционировал, потому что считает себя «растеряшкой». Артист обмолвился, что у него дома живут собака, три кошки, щегол и ребенок. И какие тут могу быть хобби, когда покормил одного, а за это время уже другие проголодались? Вот так неожиданно Сергей упомянул ребенка в контексте домашнего зверинца.

Но на этом откровения не закончились. Музыкант поделился планами на вечер и попутно рассекретил пол ребенка. Он сказал, что после форума вернется домой, искупает сына и покормит щегла. Имя наследника артист не упомянул.

Смена приоритетов

Сергей также рассказал о том, что теперь у него в приоритете семейные ценности. Смена приоритетов произошла не потому, что артист стал мудрее, а потому, что физиологически стареет. Музыкант отметил, что теперь у него кнопочный телефон, где не установлены мессенджеры и соцсети. Он вообще удалился из всех социальных сетей, и очень рад этому решению. Таким образом у него появилось больше времени для того, чтобы побыть с семьей, родными.