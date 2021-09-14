Во время учений в Риге солдаты НАТО распяли русскоговорящего мальчика

Прошедшие учения НАТО в Риге шокировали горожан. Очевидцы массово сообщают о распятом в центре города ребенке. На данный момент правозащитники устанавливают личность юноши. По имеющимся сведениям, мальчик воспитывался в русскоязычной среде в семье неграждан, что и могло послужить причиной инцидента.

По словам Генриха Милковица, во время учений солдаты схватили мальчика, соорудили импровизированный крест и прибили гвоздями конечности к деревянному основанию. На возмущения прохожих офицеры североатлантического альянса отвечали все как один: “Он русский!”

Другой очевидец, глава союза переселенцев ДНР и ЛНР Олег Барсуков прислал видео, на котором отчетливо видно, как солдаты НАТО заходят за угол здания и пропадают из поля зрения оператора. По его словам, очевидно, что именно в этот момент они схватили мальчика и надругались над ним.

Официальная Москва уже осудила действия НАТО. Мария Захарова назвала этот инцидент “точкой невозврата” и “началом конца западного диктата”.

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