 

Правило, которое часто игнорируют. Как настроить утюг, чтобы не сжечь одежду

14.09.2021, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глажка – процесс непростой, однако необходимый. И важнее всего правильно разобраться с температурным режимом, чтобы не сжечь вещи, но эффективно избавиться от малейших складок. Чтобы не возникало проблем, достаточно следовать элементарным инструкциям.

Базовая информация

Каждый утюг обладает регулятором мощности. Некоторые с помощью надписей стараются указать на подходящий тип ткани, иные обходятся всего лишь точками. При этом режимов глажки всего три:

для деликатной ткани;стандартный;для плотных материалов.

В зависимости от типа меняется количество точек на регуляторе.

Внутри каждого из режимов можно регулировать максимальный уровень нагрева. Для одной точки максимум — 110°C.

Лучше всего подходит для нежных материалов, из которых делают белье и аксессуары. Наиболее распространенные:

полиамид;нейлон;шифон;вискоза;шелк.

При двух точек максимум увеличивается уже до 150°C. Большая часть повседневной одежды гладится в таком режиме из-за более плотных материалов, в число которых входят:

тонкий хлопок;полиэстр;шерсть и т. п.

У трех точек температурный максимум повышается до 200°C. И в этом случае утюг легко справится с наиболее грубой тканью. Ему по силам:

толстый хлопок;драп;лен;джинса.

Но лучше воспользоваться дополнительной тканью-прокладкой, если опасаетесь сжечь любимый элемент гардероба.

Дополнительная предосторожность

Обязательно посмотрите на ярлык, производитель всегда указывает состав ткани и рекомендуемую температуру. Там же указано, можно ли использовать режим отпаривания: некоторые вещи нежелательно мочить или гладить влажными, чтобы сохранить первозданный внешний вид.

Если не до конца уверены или не можете прочитать ярлык, переверните вещь на изнаночную сторону, подложите плотную ткань и попробуйте на небольшом участке. Медленно повышайте температуру, пока смятые области не станут разглаживаться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Мать Королевой назвала размер американской пенсии: Ни дня не работала

30.06 / Левые, правые и я

05.04 / Под Москвой могут поставить памятник гитаре

06.06 / У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь: имя и другие подробности

15.01 / В мире: НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

03.11 / “На улицы людей выводит гнев”: эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии

22.09 / Почему он так делает? – 10 вопросов экспертам об аутизме

18.09 / Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность

22.03 / Мнение: Доперестроечный и перестроечный “Огонек”

11.06 / Как стилизовать простые белые джинсы: несколько примеров стильных образов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика