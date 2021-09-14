«То, что мы делаем ради ребенка, чаще всего дает обратный эффект»: должны ли родители помогать школьнику с домашними заданиями и записывать его на множество кружков

Осенью ученики возвращаются в школу после каникул, постепенно адаптируются к расписанию, требованиям программы и педагогов. Родители стремятся сделать как можно больше для того, чтобы ребенок достиг успехов в школе, а также записывают его на дополнительные занятия. Но нередко случается так, что усилия взрослых, которые желают наследнику только хорошего, дают обратный эффект. Какие принципы должны соблюдать родители, которые воспитывают школьников?

Не передавать ребенку собственные страхи

Ученики, которые приступают к школьным занятиями после долгих каникул, а тем более первоклассники, сталкиваются с сильным дискомфортом. Им необходимо время для того, чтобы адаптироваться. Чем младше ребенок, тем сильнее на него воздействует душевное состояние родителей. Если мать и отец испытывают беспокойство и страх, наследник впитывает их эмоции. Поэтому взрослым важно сохранять душевное равновесие и позитивный настрой. Это поможет ребенку быстрее адаптироваться.

После уроков – на кружки

Начало учебного года предполагает новые обязанности. Дополнительные занятия часто перегружают школьников. Они не могут нормально учиться, потому что находятся в состоянии хронического переутомления. Конечно, родители, которые записывают чадо в кружки, желают наследнику только блага. Но не всегда эти хорошие намерения дают позитивный результат.

Золотая середина

Никто не говорит о том, что детям следует отказаться от дополнительных занятий. Но при выборе кружков родителям важно учитывать потребности и возможности наследника. И помнить, что во всем нужна мера. А если ребенок не проявляет желания посещать те или иные секции, маме и папе не следует принуждать его.

Ограничить использование гаджетов

В период пандемии школьники были вынуждены проводить много времени за экранами электронных устройств. Медики советуют родителям ограждать ребенка от вредного влияния гаджетов. Ведь злоупотребление электронными устройствами приводит к лишнему весу, нарушениям осанки и работы органов зрения. Гаджеты необходимо использовать лишь в тех случаях, когда ребенок действительно не может обойтись без них. В другое время наследнику лучше общаться с родными и друзьями в режиме офлайн. Взрослые должны объяснить чаду, как правильно пользоваться Интернетом, чтобы избежать возможных угроз.

Помощь школьникам с домашними заданиями

Этот вопрос беспокоит любых родителей. Педагоги рекомендуют мамам и папам как можно меньше вмешиваться в процесс обучения. Если родители выполняют за наследника его работу, они тормозят развитие школьника.

Детей надо как можно раньше приучать к самостоятельности. Тогда они будут лучше адаптироваться в жизни.

Любые родители беспокоятся за наследников и стараются поддерживать детей при возникновении трудностей. Но не надо забывать о том, что помощь должна быть разумной. Иначе она пойдет не во благо, а во вред.