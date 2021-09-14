Перманентный маникюр: что это, тенденции осени, как сделать самостоятельно

Ухоженные ручки — это как визитная карточка для любой уважающей себя женщины. Хорошая новость заключается в том, что нынешние тренды в нейл-дизайне упрощают уход за ногтями. При этом длину ногтей мы также выбираем сами: в моде и длинные, и короткие ногти.

Новый тренд

В нынешнем сезоне в моду уверенно входит перманентный маникюр. Он отлично смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Его основное преимущество заключается в долговечности: держится лак на ногтях аж на протяжении 20-30 дней. В особом уходе ручки не нуждаются: достаточно наносить на них лишь увлажняющий крем и масло для размягчения кутикул. Это идеальный вариант для занятых женщин, у которых нет много времени для того, чтобы регулярно обновлять маникюр.

Особенности

Чем отличается перманентный маникюр от полумерманентного? Начнем с того, что здесь есть база, потом лак для цвета и покрытие. Именно это и обеспечивает его долговечность.

С полуперманентным есть сходство в плане сушки под УФ-лампой. Только там наносится просто лак, а здесь, помимо лака, еще база и покрытие. И эта база имеет вязкую текстуру, поскольку обычно она на гелевой или акриловой основе. Зато именно благодаря этому слою удается сохранить ноготь, точнее, эмаль, от повреждений.

Как сделать

Проще всего отправиться в салон красоты к мастеру, который сделает вам перманентный маникюр. Но такая услуга нынче является довольно востребованной. Спрос на нее велик, поэтому стоимость может больно ударить по семейному бюджету. В целях экономии в долгосрочной перспективе можно вооружиться необходимыми инструментами и сделать маникюр самостоятельно дома.

Для этого вам понадобятся:

УФ-лампа;база;покрытие;цветной лак;кусачки;ножницы;пилочка для ногтей;гель для кутикул.

С помощью кусачек и ножниц необходимо придать ногтям нужную форму. Далее подравнять края с помощью пилочки.

Удалять кутикулу можно двумя способами: с помощью геля, который размягчает кожные валики, либо с помощью ножниц или маникюрных щипчиков. Второй вариант — это обрезной маникюр.

В его эффективности сейчас есть сомнения. Эксперты из мира моды и красоты склоняются к версии, что кутикулу не нужно обрезать, чтобы она вновь не отрастала. Достаточно удалять ее с помощью геля.

Когда ногти будут в ухоженном состоянии, то можно приступать к покрытию лаком. Для этого сначала нанесите базу на ногти, а затем просушите под УФ-лампой.

Затем нанесите цветной лак, опять просушите. Потом нанесите финишное покрытие и вновь просушите. Все. Ваш маникюр готов.

Варианты нейл-арта

Сейчас не в моде обилие страз, сложные композиции с рисунками. Можете смело выбирать однотонный лак красных, фиолетовых, зеленых цветов и их оттенков.

Если хочется чего-нибудь веселенького, тогда можете сделать французский маникюр. Только не классический «бежевый плюс белый», а скомбинировать два других любых цвета.

Как снять лак

Если маникюр не понравился или необходимо его обновить, то это можно сделать в домашних условиях. Для этого смочите вату в жидкости для снятия лака и положите кусочки ваты на ногти.

Затем плотно оберните каждый ноготь фольгой, чтобы вата максимально соприкасалась с ногтевой пластиной. Кстати, в специализированных магазинах даже продаются специальные зажимы для снятия лака таким образом.

Через 15 минут снимите вату с фольгой. Вы увидите, что покрытие отслоилось по краям. Чтобы снять его полностью, немного подковырните пилочкой. Далее нанесите на ногти восстанавливающую питательную эмаль.

Предостережения

Обратите внимание на то, что из-за частого перманентного маникюра эмаль ослабевает. Это означает, что нужно делать перерыв между нанесением лака. Соблюдайте питьевой режим, пользуйтесь увлажняющим кремом для того, чтобы укрепить ногти. Кстати, с этой задачей неплохо справляется касторовое масло.