 

В России могут вернуть раздельное обучение в школах

14.09.2021, 9:51, Разное
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Министерство просвещения рассмотрит запрос о введении раздельного обучения в школах для мальчиков и девочек.

«К нам неоднократно поступали инициативы от граждан, политических и общественных деятелей о проблеме смешных классов в средних общеобразовательных учреждениях. Из-за этого действительно возникает много сложностей – вместо учёбы молодые люди и девушки уделяют внимание противоположному полу, а это весьма плачевно сказывается на результатах учёбы. Недавно с просьбой вернуть раздельное обучение к Владимиру Владимировичу Путину обратились учащиеся всероссийского детского центр «Океан». Признаюсь честно, они сумели подготовить полноценное научное обоснование своей просьбы – в их письме ссылки на сотни научных работ, комментарии ведущих экспертов и примеры лучших мировых образовательных учреждений. Президент дал указание нам детально проанализировать эту инициативу, в ближайшее время мы представим своё заключение», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По оценкам экспертов, введение раздельного обучения позволит вывести качество образования в российских школах на новый уровень. 

«Мы хорошо видим, к чему приводит западная модель образования в школах. Когда уже в 10 лет мальчик может решить, что он гомосексуалист или, не дай Бог, вообще девочка. Мы просто обязаны сделать всё, чтобы оградить наших детей от этого. Гендерный подход в образовании позволит нам сохранить эмоциональное здоровье учащихся и благотворно скажется на их успеваемости», – заявил председатель профсоюза работников образования «Учитель» Юрий Варламов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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