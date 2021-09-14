Цвет не тот или все смылось уже через неделю: 10 ошибок при самостоятельном окрашивании и как их не допустить (советы колористов)

Наверняка многие из вас пытались самостоятельно осуществить окрашивание волос. Однако качество работы вас не устроило. Если вы все еще не хотите обращаться к специалисту, советы колористов обязательно вам помогут обучиться этому мастерству. Вот несколько ошибок и способы, как их избежать.

Выбор цвета по картинке на упаковке

Не стоит ориентироваться на картинку, поскольку производители не могут рассчитывать на цвет, который получится на волосах любой структуры. Чтобы понять, как будут выглядеть именно ваши локоны, обратите внимание на табличку оттенков, которая располагается на тыльной стороне коробки. Или остановите свой выбор, руководствуясь следующими таблицами.

Первая цифра означает базовый тон от 1 (черного) до 10 (светло-русый). Вторая цифра, которая стоит после точки означает оттенок. Их бывает шесть по нарастающему от 1 до 6: пепельный, перламутровый, золотистый, медный, красное дерево и красный. Третья цифра указывается не всегда. Она означает присутствие второстепенного оттенка и обозначается от 1 до 7. Например, 1 и 2 устраняют желтизну при окрашивании в блонд. 3 и 4 добавят теплоты при переходе в рыжий цвет (речь идет о золоте и меди), 5 добавит холодности.

Использование бальзама для волос перед окрашиванием

Перед окрашиванием не стоит мыть голову как минимум один день. Тем более, не рекомендуется пользоваться бальзамом, который обволакивает волосинки и не дает краске возможности равномерно распределиться. В результате получается, что цвет не соответствует заявленному, плохо ложится и быстро уходит, ведь при очередном мытье вы смываете краску вместе с бальзамом.

Оставление стайлинговых средств

Не стоит не только мыть голову, но и приниматься за окрашивания после оформления укладки. То есть, начинать работать с волосами, на которые были нанесены различные средства для фиксации или для другого эффекта. Лучше сначала помыть голову, затем подождать один день, а уж потом приступить к окрашиванию.

Увеличение времени окрашивания

Некоторые люди ошибочно полагают, что краску необходимо держать как можно дольше. Чем больше времени она будет находиться на волосах, тем ярче и интенсивнее будет цвет. На самом деле такая техника может вообще испортить волосы (в частности, краска их перепалит, и они могут даже отпасть или стать чрезмерно сухими и жесткими, лишенными блеска). Следуйте инструкции и не экспериментируйте, в данном случае это небезопасно.

Мытье окрашенных волос шампунями от перхоти

В таких шампунях присутствует особая формула. Они имеют специальные очищающие свойства, которые очень быстро смоют краску с волос.

Окрашивание волос более чем на два тона светлее или темнее

В домашних условиях дилетанту очень сложно добиться подобного эффекта. Вы можете либо испортить волосы, либо получить не тот оттенок, на который рассчитывали (или то и другое). Поэтому, если вы планируете сделать кардинальное изменение цвета, все-таки обратитесь за консультацией или доверьте эту работу специалисту.

Светящиеся корни

Очень часто после окрашивания волос по всей длине прикорневая зона получается более яркой и светлой. Если вы не хотите получить подобный эффект, начинайте работу, отступив сантиметр-полтора от корней. Проработайте локоны по всей длине и только потом прокрасьте волосы у корней.

Неравномерное окрашивание

Оно получается тогда, когда нет возможности осмотреть себя сзади, а также используется неправильная техника. Для того чтобы волосы окрасились равномерно, обязательно поставьте два зеркала, чтобы вам была видна затылочная часть головы. Разделите голову на зоны, а затем на небольшие пряди. Начинайте окрашивание с кончиков и постепенно добирайтесь до корней. Используйте краску, которая наносится на влажные волосы, с ней легче работать непрофессионалам. Не экономьте на сырье, постарайтесь купить столько краски, сколько потребуется для обработки всех волос по длине. Если не достаете волосы на макушке или затылочной зоне, попросите кого-то из домочадцев или друзей вам помочь.

Невозможность возвращения натурального цвета

На самом деле вернуть натуральный цвет можно. Первым способом это сделать будет дождаться, пока волосы отрастут. Краска будет постепенно смываться, а локоны – отрастать, но времени придется потратить довольно много. Поэтому вторым способом является повторно покрасить волосы в цвет, приближенный к натуральному. Помните о том, что локоны уже были окрашены, поэтому используйте для повторного процесса исключительно щадящую краску. Еще один выход – это сделать мелирование, пряди в котором будут максимально подходить под ваш натуральный оттенок. Если ничего не получится или вы опасаетесь сделать все самостоятельно, чтобы не навредить волосам, обратитесь к специалисту.

Цветные уши и грязные вещи

Чтобы на коже не осталось несмываемой краски, перед окрашиванием нанесите на поверхность ушей и лба жирный крем. А чтобы не испачкать вещи, тщательно смойте краску. После процедуры прополощите волосы теплой водой, затем помойте шампунем, затем снова водой.