Дина Саничара – мальчик-волк, ставший прообразом Маугли

"Книга Джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга вышла в 1893 году. В ней было представлено несколько "индийских историй", большинство про мальчика Маугли, выросшего в стае волков.

Принято считать, что Киплинг написал эти истории под влиянием некоторых реальных случаев, когда в лесах Индии в 19 веке были найдены одичалые дети, выросшие в среде животных.

Одна из популярных версий предлагает, что основным прообразом Маугли был дикий мальчик по имени Дина Саничар, которого нашли в лесу в семье волков в 1867 году.

В феврале 1867 года группа охотников пробиралась через густые джунгли в районе Буландшехре, штат Уттар-Прадеш, Индия, когда они заметили впереди стаю волков, заходящих в пещеру. В то время в этом регионе атаки волков на деревни были очень частыми и охотники решили напасть на эту стаю, истребив как можно больше животных.

Они разработали план, согласно которому они должны были зажечь большой костер возле другого входа в эту пещеру и выкурить волков наружу через главный вход. Так они и сделали и когда волки стали выбегать из пещеры, они одного за другим расстреливали их.

Когда они решили, что убили всех волков, в пещере вдруг раздались странные кашляющие звуки, которые точно не могли исходить от волка. И когда это существо выбежало наружу, сразу же стало ясно, что это точно не волк.

Оно выглядело как ребенок мужского пола в возрасте 5-6 лет, который был голым, грязным и бегал на четвереньках, злобно рыча в сторону людей.

Сначала к мальчику нельзя было подойти, так как он был столь же агрессивен, как и дикий волк. Он скалился и кусал любого, кто приближался к нему, и лишь через несколько часов у него "закончилась энергия", после чего он упал на землю рядом с одним из мертвых волков и зарылся лицом в его мех, как будто в трауре.

Когда охотники схватили его, мальчик снова начал сопротивляться, но они все-таки оказались сильнее. Они связали его и привезли в приют Sikandra Mission в городе Агра, где ему дали имя Дина Саничар. Местное слово "Саничар" означает "воскресенье", именно в этот день охотники поймали его.

Ему выделили комнату и предполагалось, что далее он будет жить в приюте как любой обычный сирота. Однако ребенок продолжал двигаться лишь на четвереньках и был неспособен разговаривать и понимать человеческую речь. На все попытки общения с ним он отвечал воем, рычанием или скулежом.

Было быстро установлено, что этот мальчик, должно быть, был брошен в лесу, где волки стали для него новой семьей.

Работники приюта пытались сделать все возможное для социализации мальчика, но им пришлось очень сложно. Во-первых, мальчик сначала категорически отказывался носить любую одежду, срывая ее со своего тела всякий раз, когда ее надевали на него.

Он также не ел ничего, кроме сырого мяса, отказываясь от любой другой предлагаемой ему пищи. Он точил зубы, грызя кости, и не выказывал никаких признаков нормального человеческого эмоционального выражения, такого как улыбка или смех.

Как бы они ни старались, миссионеры приюта не смогли научить Саничара говорить, он не мог запомнить даже самых простых слов, хотя он действительно проявлял некоторые признаки интеллекта, превосходящие интеллект простого волка, и даже в конце концов научился пить из чашки.

Миссионер по имени Эрхард рассказывал, что ребенок ведет себя как слабоумный или идиот, но иногда проявляет признаки рассудка, а иногда и настоящую проницательность.

Хотя со временем Дина стал менее агрессивным и более послушным, Саничар не проявлял никакого желания сблизиться с любым человеком из его окружения.

Любопытные изменения в его поведении наступили когда в этот же приют откуда-то привезли другого дикого ребенка, найденного в лесу. Эти двое диких детей быстро подружились, скакали на четвереньках вместе, а по ночам прижимались друг к другу. Саничар даже научил другого ребенка пользоваться чашкой для питья.

Однако второй мальчик был очень болезненным и вскоре умер. Это оказало на Дину Саничара большое потрясение. Сообщалось, что он долгие дни после этого кричал от печали, впервые проявив какие-либо эмоции, кроме гнева и страха.

Миссионеры продолжали пытаться научить этого мальчика быть человеком, но прогресс был медленным или вообще отсутствовал. В конце концов они научили его до некоторой степени человеческому поведению, например, есть из тарелки ложкой, и им удалось заставить его носить одежду и ходить прямо, хотя ему было явно неудобно при этом и ему было очень трудно одеваться.

За почти 20 лет, которые он провел в приюте среди людей, Саничар продолжал из всей доступной ему еды предпочитать сырое мясо и он так никогда и не смог научиться говорить, читать и писать.

Он демонстрировал элементарное понимание некоторых простых слов и словосочетаний, а еще сильно пристрастился к курению.

Несколько сохранившихся фотографий Саничара показывают фигуру с дикими глазами, его тело искажено, как будто он не понимает, как в нем правильно находиться. Вид его одетого вызывает еще большую тревогу – атрибуты цивилизации усиливают его дикость, а не скрывают ее.