Цвет хаки – один из горячих трендов осеннего сезона: как ввести его в свой гардероб

Этой осенью в одежде актуальна зеленая палитра. По прогнозам экспертов, оттенок хаки уже готов вытеснить из базового гардероба черный и темно-серый аналоги. А все потому, что новый модный фаворит имеет брутальный характер – то, что нужно при нынешних тенденциях к смешению стилей, фасонов и фактур.

Если вы тоже устали от однотипных черных брюк и серых пиджаков, предлагаем вам ввести в свой осенний гардероб одежду цвета хаки. Эти изменения пройдут весьма безболезненно, если выбудете придерживаться некоторых правил.

Лучшие сочетания

Оттенок хаки получается путем смешения зеленого, коричневого, песочного и бежевого цветов. Вот почему это сложное хроматическое сочетание без особых проблем впишется в ваш базовый гардероб. Особенно если большая его часть состоит из одежды коричневых или бежевых оттенков. Кроме того, хаки будет идеально сочетаться с нейтральными белыми или черными элементами.

Вот самый простой пример: наденьте к тандему “белая рубашка + черные брюки” жакет или куртку трендового милитари-оттенка. И тогда формальный образ приобретет нотки брутальности. На ноги надевайте кроссовки, оксфорды или ботинки на грубой подошве.

Больше эпатажа и стиля

Цвет хаки в образе говорит о вашем безупречном вкусе и стиле. Например, большую разницу сделают брюки карго, которыми вы замените обычные черные слаксы или чиносы. Белая рубашка, лодочки и минималистичный кожаный портфель дополнят образ серьезной бизнес-леди.

Если же вы любите носить струящиеся макси-юбки в сочетании с трикотажем, у нас для вас есть хорошие новости. Уйти от излишней фемининности поможет плиссированная макси-юбка оттенка хаки. Еще несколько правильных кожаных акцентов – и слабости в образе как не бывало.

Современная женственность

По такому же принципу работают и другие вещи цвета хаки: кардиганы, свитера, платья-рубашки, блейзеры и тренчи. И хотя сам по себе трендовый оттенок не имеет ничего общего с женственностью, при правильном подходе удается отыскать удачные и элегантные решения.

Например, обтягивающая миди-юбка цвета хаки может быть дополнена лодочками и полупрозрачной черной блузой. Подобный сет можно было посчитать излишне гламурным, если бы не оттенок хаки и “правильная” длина ниже колена.

А вот еще пример: белое платье свободного кроя с разрезами по бокам потрясающе смотрится с легкой “военной” курткой оверсайз.

Спортивный стиль

Конечно, проще всего вписать элементы оттенка хаки в спортивный стиль. Это легко можно сделать с помощью джоггеров, толстовок и футболок. Брюки карго, укороченные стеганые куртки и комбинезоны тоже станут вашими верными помощниками в составлении актуального спортивного аутфита.

Поиски удачных решений могут не сводиться к однотонным элементам. Вы можете выбрать брюки карго с камуфляжным принтом. Чтобы не перегружать образ военными деталями, верх собирайте из однотонных элементов: черной футболки и джинсовки. Тот же принцип компоновки образа можно применить и к рубашке с камуфляжным принтом. Под нее наденьте черные кожаные брюки и белый кроп-топ.

Верхняя одежда и аксессуары

Осенние образы невозможно представить без верхней одежды. Если вы еще не приобрели обновки, советуем вам обратить внимание на тренчи, кожаные куртки или стеганые жилеты цвета хаки.

Следует помнить, что в зависимости от изменения пропорций смешения цветов оттенки хаки получаются разными: от пепельного и полынного до оливкового или бронзового. Какой бы оттенок верхней одежды вы ни выбрали, следите за тем, чтобы в образе присутствовали коричневые, бежевые, белые или черные аксессуары.