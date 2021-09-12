Тренды осени, которые актуальны не первый год. Выбираем острые воротнички и вязаные вещи

Фанаты винтажной одежды могут ликовать. Осенью 2021 года их любимые вещи будут занимать верхние позиции модных трендов. А все потому, что дизайнеры уже не первый сезон вдохновляются тенденциями 60-х и 70-х годов. Кроме того, актуальные модные идеи активно черпаются из гламурных 90-х, только с поправкой на реалии наших дней. Перед вами самые любопытные винтажные тренды этой осени.

Острые воротнички

На последних модных показах наблюдалось изобилие острых воротничков. Эту деталь, похожую на клинок, можно было наблюдать на ретро-рубашках с принтом, двухцветных трикотажных изделиях и даже на макси-платьях в стилистике бохо. Стоит не застегнуть пару пуговиц, и острые воротнички сделают вашу шею более изящной.

Вязаная крючком одежда

Уже весной дизайнеры предлагали нам носить разноцветные жилеты, юбки и кардиганы, вязаные крючком. Этот тренд появился на волне популярности трикотажа. Но если трикотажные вещи скорее принадлежат к категории “эконом”, то одежда, связанная крючком, имеет все предпосылки быть эксклюзивной.

Осенью актуально утепляться. Так почему бы не сделать это красиво и элегантно при помощи винтажных макси-платьев, комбинезонов и брючных двоек? Кроме того, в моде будут вязаные многоцветные жилеты и свитера с оригинальными заплатками.

Пальто с меховой отделкой

Каждое новое десятилетие в моду возвращается пальто с меховым воротником и манжетами. Подобные изделия смотрятся дорого и элегантно. Однако в этом сезоне натуральный мех заменен искусственным. Верхняя одежда от этого только выиграла, приобретя невероятные расцветки.

Высокие сапоги

Сапоги, голенище которых доходит почти до колен, незаменимы в холодную погоду. Особенно если вы собираетесь носить дерзкие мини-юбки. В моде широкие голенища-трубы, а также изящная гармошка. Когда станет прохладнее, бедра можно утеплить леггинсами.

Джинсы клеш

А вот еще одна винтажная тенденция, которая находится в актуальных уже не первый сезон. Расклешеные джинсы нравятся модницам за возможность подать проблемную фигуру в выгодном свете. Сочетать штаны с разрезами по бокам можно с обувью на массивной платформе и полупрозрачными блузами. Объемные рукава приветствуются.

Платья в стилистике бохо

Струящиеся бохо платья с объемными длинными рукавами в этом сезоне еще больше упрочили свои позиции. А все потому, что в тренды ворвался узор пейсли – традиционный декоративный каплеобразный орнамент. Золото, беж и коричневый цвет – хроматические фавориты этой осени.

Юбки А-силуэта

Расклешеные миди-юбки популярны не первый сезон. Только этой осенью трендовые изделия стали чуть менее объемными и чуть более удлиненными. Завышенная талия и ремень понравятся тем модницам, которые желают скрыть лишние килограммы. Носить такие юбки можно с рубашками, трикотажем и ботинками челси.