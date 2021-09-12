Пить чай горячим и с лимоном: как снизить образование налета на верхней части чашки

Все любители чая постоянно спорят о том, что делает чашку чая идеальной. И вот, наконец-то, на этот вопрос ответили ученые из Института питания и здоровья в Цюрихе. Они поняли, как можно сделать напиток, чтобы не образовалась накипь на верхней поверхности чашки.

Причины образования накипи

Раньше считалось, что пленка от накипи на чашке образуется, когда восковое покрытие на чайных листьях поднимается на поверхность воды. Однако недавно исследователи обнаружили, что это не так. Эксперты в области реологии, занимающейся изучением того, как текут жидкости и газы, обнаружили, что накипь создается, когда полифенолы, то есть органические соединения в чайных листьях и других растениях, связываются с карбонатом кальция в водопроводной воде.

И хотя эта пленка, как правило, не имеет запаха и не вредна, она может повлиять на запах чая и выглядит не слишком приятно для людей, пытающихся насладиться напитком. Так вот, оказывается, что если использовать мягкую воду с более низким содержанием минералов, то это предотвратит образование толстого слоя накипи. Правда, в этом случае чай станет горьким на вкус.

Способы предотвращения появления накипи

Так как сверхчистая вода делает чай горьким, эксперты пошли дальше и нашли другие способы избавиться от пленки. И оказывается, для этого в чашку чая можно добавить лимон, так как его кислота разрушает минералы и не дает образоваться накипи, а если она и появляется, то очень тоненькая. Но не только лимон можно добавлять в напиток, также стоит просто заваривать такой чай, как Эрл Грей, который уже содержит цитрусовые и бергамота. А вот добавление небольшого количества молока в чай делает эту пленку более толстой, так что этого лучше не делать.

Исследование также показало, что пленка часто становится видимой только после того, как напиток оставляют охлаждаться примерно на 30 минут. Так что эксперты советуют любителям чая наслаждаться им, пока он еще горячий. Ну и, кроме того, идеальную чашку чая можно также получить, добавив небольшое количество сахара, поскольку, как выяснили ученые, при этом образуется слой накипи становится очень тоненьким.