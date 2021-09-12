 

В App Store появилось приложение «Никому не известный видеоблогер»

12.09.2021, 19:31, Разное
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Пользователи смартфонов компании Apple смогут бесплатно скачать мобильное приложение «Никому не известный видеоблогер» с 12 сентября, сообщает официальный сайт компании. Приложение разработано Центром геостратегических исследований Университета Лэнгли (США).

При установке необходимо предоставить приложению доступ к управлению персональными данными и контактами, биометрические данные владельца, паспортные данные (свои и ближайших родственников), а также выписку банковских операций за 14 рабочих дней до момента установки приложения. Авторизоваться в нём можно, используя действующий логин и пароль сервиса «Госуслуги». Лицензионное соглашение предупреждает пользователя, что после завершения поставленной Центром задачи телефон с приложением может произвести самоподрыв путём перегрузки мощности аккумулятора.

«Приложение опубликовано более 2 часов назад, и до сих пор мы не получили никаких сигналов от российских регулирующих органов на этот счёт. Это означает, что пользователи могут смело как можно скорее скачивать его на свои мобильные устройства. По сравнению с ранними версиями, «Никому не известный видеоблогер» имеет улучшенный интерфейс. Все функции, связанные со сбором разведданных и с вмешательством во внутренние дела суверенного государства, вынесены в отдельные категории и становятся доступны при введении номера грин-карты, либо промо-кода посольства США», – рассказал представитель Apple Кумар Срименихар.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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