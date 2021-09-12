 

Водолазка, шуба, джинсы и другие стильные образы, если на улице резко похолодало

12.09.2021, 19:08, Разное
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Наступила осень, а значит, на улице может в любой момент резко похолодать и даже выпасть снег. Важно заранее подготовиться к низким температурам и предстать не просто в теплой, но и стильной и модной одежде. Для создания эффектных и актуальных образов необходимо правильно сочетать предметы гардероба, ведь не каждый многослойный наряд будет выглядеть модно и гармонично.

Дизайнеры предлагают несколько интересных и даже неожиданных вариантов сочетания теплых предметов верхней одежды с другими вещами в холодное время года.

Шерстяное пальто со свитером и шарфом в клетку

Комбинацию теплого классического бежевого пальто из верблюжьей шерсти с поясом и вязаного свитера можно легко оживить с помощью большого клетчатого шарфа желтого цвета. Также можно добавить к осеннему образу такие аксессуары, как заколки для волос и эффектная жемчужная сумка.

Комбинезон с большим шарфом

Не стоит стесняться носить хлопчатобумажный комбинезон в холодную погоду в необычных комбинациях. Чтобы было тепло, его можно скомбинировать с водолазкой с высоким горлом и очень толстым и длинным шарфом, накинутым на плечи. Отлично подойдут к такому луку ботинки с острыми носами со змеиным принтом. Дополнит образ широкий пояс с пряжкой и небольшая сумочка на длинном ремешке. В таком образе трудно остаться не замеченной.

Шуба с джинсами и водолазкой

Осень – самое время для теплых и красочных вещей. В холодный день можно надеть водолазку, джинсы и яркую клетчатую шубу. Остается только дополнить комплект глянцевыми ботинками и сумкой в цвет мехового пальто. Стиль довольно простой, но образ получился необычным и супершикарным.

Лук с клетчатым пальто

Если поверх черных брюк и черной водолазки надеть более яркое классическое клетчатое пальто, получится весьма стильно и современно. Чтобы сделать образ более эффектным и запоминающимся, нужно дополнить его разноцветными кроссовками, маленькой сумочкой и ультрамодными флуоресцентными солнцезащитными очками в яркой оправе.

Яркая шуба с укороченными джинсами и розовыми очками

Для создания стильного и модного образа для холодного времени года идеально подойдет уникальная разноцветная шуба. Она великолепно комбинируется с укороченными розовыми джинсами с оригинальным нижним краем и милой уютной водолазкой розового цвета. В качестве обуви идеально подходят белые ботинки. Заключительный штрих – эффектные солнцезащитные очки в розовой оправе.



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