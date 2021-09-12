Они наверняка затерялись у многих в шкафу: несколько старых вещей, которые сегодня актуальны

Сейчас в тренде осознанное потребление. Чтобы выглядеть модно, не спешите в магазин за обновками. Возможно, трендовые вещи сезона 2021 уже есть в вашем гардеробе. В этой статье мы расскажем, какая одежда из прошлого снова на пике популярности.

Легинсы без принтов

Однотонные легинсы хорошо смотрятся с объемным верхом. Для тепла наденьте куртку оверсайз.

Свитшот с надписью

В моде свитшоты с различными надписями. Такой верх можно сочетать как с трениками или шортами, так и с элегантной юбкой или классическими брюками.

Майка-алкоголичка

Простую белую майку можно миксовать с чем угодно. Стильный образ получится с ультрамодными расклешенными джинсами.

Кардиган на пуговицах

Возможно, в шкафу вашей бабушки была симпатичная кофточка на пуговицах. Коротенькие кардиганы на пуговках в 2021 можно носить прямо поверх белья.

Поло

Поло – универсальный предмет одежды, который впишется как в кэжуальный лук с джинсами, так и в классический комплект с брюками прямого кроя.

Платок

Превратите яркий платок в стильный аксессуар. Носите его в качестве косынки, небрежно повязав на голове.

Белые носки

В 2021 носки не нужно прятать.

Единственный нюанс – чтобы не резать силуэт, подбирайте их в тон обуви.

Свитер из кашемира

В тренде кашемировые свитера ярких оттенков. Их можно комбинировать с любым базовым низом. Как видите, составить нестандартный осенний лук достаточно просто.