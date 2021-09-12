 

Роскомнадзор уберёт из учебников истории изображения Шарля де Голля

12.09.2021, 15:11, Разное
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Портретные изображения первого президента Пятой Республики Шарля де Голля будут удалены из российских учебников истории, сообщает Роскомнадзор. Такое решение было принято в рамках борьбы с глорификацией нацизма.

В ведомстве признают, что генерал де Голль, бывший в годы Великой Отечественной войны лидером французского Сопротивления, не состоял на службе у нацистов и не сотрудничал с ними. Тем не менее, появление его портретов в учебниках истории, по мнению чиновников, может «исказить восприятие нацизма в глазах детей» и «повлиять на их мировоззрение в неблагоприятном ключе». Новые учебники без портретов де Голля начнут печатать уже в следующем году, а пока учителя школ и преподаватели университетов получили рекомендации заклеить лицо генерала на страницах учебников чёрной изолентой.

«Сейчас очень много провокаций на этой почве, и лучше не обострять. Мы чуть было не депортировали посла Франции после того, как он загрузил портрет своего родственника Шарля де Голля на сайт Бессмертного полка. Слава богу, тогда разобрались. Но лучше вообще избегать подобных ситуаций. Шарль де Голль – история старая, и российские школьники смогут прожить и не зная, как он выглядел», – рассказал источник в Роскомнадзоре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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