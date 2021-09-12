 

Родителям запретят будить детей по утрам

12.09.2021, 13:11, Разное
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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете родителям будить детей и подростков в возрасте до 16 лет. 

«Здоровый сон – это залог здоровья. Внезапное и резкое прерывание этого важнейшего процесса может привести к катастрофическим последствиям, особенно у детей и подростков. Различные расстройства центральной нервной системы, проблемы с иммунитетом, астения – всем этим и многих другим рискуют дети, которых родители насильно будят. Давно известно, что ребёнок должен просыпаться сам. Поэтому я предлагаю законодательно запретить будить детей по утрам. Только так мы сможем сохранить здоровье будущих поколений», – заявил Онищенко.

Контролировать соблюдение новых норм будут органы опеки. Планируется создать специальный портал, через который любой гражданин, в том числе несовершеннолетний, сможет сообщить о факте насильственного прерывания сна. Нарушителям будет грозить штраф до 100 тысяч рублей или лишение родительских прав сроком до двух лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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