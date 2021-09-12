Как быть великолепно седой: короткая стрижка, питание волос и укладка

С давних пор основным атрибутом женской красоты считались волосы. Обладательницы роскошных шевелюр во все времена вызывали бурю страстей и эмоций как у представителей противоположного пола, так и у дам с более скромными данными. Их боготворили и ненавидели, носили на руках и даже сжигали на кострах, обвиняя в связи с нечистой силой.

И несмотря на то, что в наши дни уже многое изменилось, желание прекрасной половины человечества как можно дольше оставаться молодыми до сих пор актуально.

А время, а время идет себе идет…

Говорят, мужчине столько лет, на сколько он себя чувствует, а женщине столько – на сколько она выглядит.

Неизвестно, откуда пошло это утверждение, но жизнь подавляющего большинства дам действительно похожа на гонку за временем. Салоны, спа, подтяжки, всевозможные процедуры по омоложению и, конечно же, стилист. И самой коварной, неожиданной, появляющейся внезапно и не к месту, не всегда сразу заметной самой владелице, является седина.

Укладка? Завивка? Покраска!…

Конечно, как только замечена первая седая прядь, как правило, все прочие процедуры, будь то завивка, распрямление или даже укладка отходят на второй план. Теперь самым актуальным становится вопрос покраски волос, выбора нужного цвета, подходящей краски, которая не вызовет аллергии или раздражения, ну и конечно, выделение дополнительных средств из бюджета и пары часов в месяц, а то и в две недели на сам процесс.

Если по ряду причин не получается попасть к мастеру, всю процедуру приходится делать дома, что не всегда удобно, более хлопотно, да и что говорить, зачастую не очень качественно. В результате гонка за красотой может иметь совершенно противоположный эффект.

У природы нет плохой погоды

Есть, однако, альтернатива погоне за молодостью. Принять себя со всем своим жизненным багажом. Полюбить свои годы. С благодарностью встретить очередную трансформацию и не суетиться, подбирая подходящий цвет для своей прически, а постараться адаптировать под свой новый образ то, что дано самой природой.

Поседеть – не значит сдаться. Напротив. Этот процесс требует немалого мужества от женщины. Просто чтобы пройти эту трансформацию. Ведь она длится не час и даже не день. Это займет достаточно много времени, чтобы все волосы сравнялись по цвету в своей естественной седине. Здесь также можно прибегнуть к помощи стилиста, подобрав оптимальные цвета для колорирования, чтобы отрастающая седина гармонично вписывалась и не контрастировала так разительно с еще пигментированными волосами.

Когда процесс смены цвета волос будет полностью завершен, следует учесть, что они теперь не только другого цвета, но и другого качества. Седые волосы становятся более сухими и волнистыми, а потому требуют дополнительного увлажнения и ухода, чтобы не появилась неопрятная желтизна и они не выглядели растрепанными и неряшливыми. Поэтому романтические небрежные локоны больше не подойдут.

Прическа для леди с серебряными волосами должна быть подобрана особенно тщательно, быть простой и в то же время элегантной и, конечно, сочетаться с безупречным макияжем и внешним видом.

Именно такой образ будет излучать счастье, уверенность, успех и вполне может стать эталоном моды и стиля для более молодых представительниц прекрасного пола.