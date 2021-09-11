Лук требует подготовки для хранения зимой: как правильно обрезать и хранить до самой весны

Даже вырастив богатый урожай лука, многие огородники не знают, как правильно сохранить его в течение зимы. Все дело в том, что прежде чем отправить овощ на хранение, необходимо провести подготовительную работу. Прежде всего следует обрезать ботву. Такая процедура защитит лук от гнили и прочих заболеваний, характерных для этого корнеплода, и поможет сохранить его до самой весны.

Определяем зрелость лука

Для начала необходимо определиться со временем сбора урожая. Как правило, эту работу проводят в Средней полосе и на юге в первой декаде августа. Выкопанный в это время лук лучше переносит зиму. Чтобы точнее определиться со сроками, за растением необходимо понаблюдать.

Вначале перо желтеет, затем ложится на грядку. Эти признаки говорят о том, что лук созрел. Однако основным сигналом для опытных огородников является поникшая ботва. Поэтому необязательно ждать, пока стебли пожелтеют полностью. Сбором урожая лучше заниматься в сухой и ясный день. Когда весь лук будет собран, его необходимо хорошо просушить.

Для этой работы совершенно не подходит дождливая или сырая погода: овощи будут грязными и влажными, что осложнит их хранение.

Зачем необходима обрезка ботвы

Перед отправкой лука на хранение огородники всегда обрезают его верхнюю часть — подсохшую ботву. При хранении лука в мешках или ящиках она будет только мешать. Кроме того, необрезанное перо может вызвать порчу продукта. В нем скрываются возбудители различных заболеваний и вредители, поэтому с обрезкой затягивать не стоит. Если же вы хотите хранить овощ в косах, то целесообразнее ботву оставить.

Подготовка к обрезке

Собрав и тщательно просушив весь урожай, следует внимательно осмотреть и рассортировать овощи. Поврежденные вредителями луковицы убирайте в сторону, поскольку они быстро сгниют, да к тому же спровоцируют порчу других.

Приступаем к обрезке

Перед закладкой лука на хранение его обрезают так, чтобы не повредить шелуху на корнеплоде. Сухое перо можно просто оборвать, оставив около 5 см стебля. Если луковица крупная и с толстой шейкой, то обрезку лучше проводить с помощью ножа или садовых ножниц, чтобы луковица осталась неповрежденной, и оставить длину стебля около 10 см.

При хранении лука в косах длина шейки должна быть около 15 см. Кроме того, необходимо удалить корешки. Их обрезают до самого донышка, но само донышко удалять не следует. Если вы планируете хранить лук более трех месяцев, то места срезов необходимо обработать известковой пастой. Такая простая манипуляция защитит луковицы от прорастания и появления гнили.

Обрезка севка

Этот вид лука в пищу не используют. Его хранят в качестве семенного материала для посадки в следующем сезоне. При правильном хранении вы сможете вырастить из него крупные и здоровые луковицы. Из-за небольшого размера севка обрезка становится более трудоемкой. Ботву необходимо удалить сразу же после того, как лук будет выкопан. Нижнюю часть срезать не надо, просто стряхните с нее остатки почвы. Оставьте 10 см пера. Сразу же производите выбраковку: из всего собранного урожая необходимо удалить поврежденные луковицы.

Особенности сушки севка

Правильная сушка севка поможет вам предотвратить поражение гнилью урожая. В сухую и солнечную погоду разложите урожай на досках непосредственно на грядках или на фанере. Если погода сырая, разложите лук под навесом, который хорошо проветривается. Под овощи нужно расстелить мешковину или бумагу. Сушка займет 10-15 дней, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Севок можно сушить и в косах, если возможности разложить урожай слоями нет. В этом случае косы подвешивают в проветриваемом помещении, к примеру, на веранде, на чердаке либо в сарае. Когда лук полностью высохнет, косы необходимо снова перевязать. Поврежденные экземпляры при этом удаляются.

Выбираем способ хранения лука

Для хранения сухого и полностью обработанного лука можно выбрать любую подходящую для этой цели емкость:

контейнеры, но обязательно с отверстиями, чтобы к луковицам поступал воздух;плетеные корзины;деревянные ящики;сетчатые мешки;хлопчатобумажные мешки;чулки.

В каждую емкость следует положить около 3-4 кг лука. В домашних условиях его обычно хранят в погребе, в подвале, на балконе или лоджии, в кладовой, расположенной в квартире. Рассмотрим подробнее эти варианты.

В погребе

В погребе необходимо поддерживать постоянную температуру от 0 до + 3 °C. Предпочтительная влажность – около 80%. В таких помещениях часто бывает слишком сыро. Это может загубить весь урожай. Прорастающий лук начнет гнить, могут развиться различные грибковые инфекции. Чтобы не допустить таких проблем, позаботьтесь о хорошей вентиляции погреба.

В квартире

Лук может хорошо сохраняться при температуре +19 -22 °C. Портиться луковицы начинают при более высокой температуре. Ящики или корзины с луком следует расположить в темном месте, к примеру, в кладовке.

Можно хранить лук в квартире и в косах. Многие хозяйки развешивают их на стене в кухне. Это удобно для постепенного использования лука. Хранение этого корнеплода в таком виде имеет свой плюс. Вы можете не беспокоиться, что головки прорастут, поскольку сразу увидите пробивающуюся зелень. Эти луковицы хозяева, как правило, оставляют для дальнейшего проращивания, а затем используют зеленый лук для приготовления пищи.

На балконе

Чтобы не загромождать квартиру ящиками и корзинами с луком, многие дачники свой урожай хранят на балконе, если он утеплен и застеклен, или на лоджии. Это выход из положения, если в квартире нет кладовой. Хотя небольшой минус у него все-таки есть: в сильный мороз лук может замерзнуть. Такой способ хранения подходит лишь для южных регионов.

Жителям северных районов следует использовать термоящики, которые предназначены для овощей. Это контейнеры с утепленными стенками. Есть еще один способ, но он более дорогой. Это электрическая мини-кладовка, которая позволяет выставить необходимые показатели влажности и температуры.

Лук, выращенный в весенне-летний сезон, сохраняет свои вкусовые качества, товарный вид и полезные свойства до самой весны. Но чтобы это произошло, не игнорируйте правила сбора урожая, его сушки и обрезки.