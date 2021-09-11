 

Россия выдаст Белоруссии кредит с отрицательной ставкой

11.09.2021, 19:31, Разное
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Министерство финансов России раскрыло подробности выдачи кредита в размере 120 млн долларов Белоруссии сроком на 20 лет. Кредит выдан по отрицательной ставке в минус 5 процентов годовых.

Как пояснили в ведомстве, отрицательные процентные ставки стали нормой в XXI веке. Опыт использования данного инструмента положительно сказывается на экономике Евросоюза. Отрицательные ставки существуют в банках Германии и Франции, где в последние годы фиксируется небывалый рост уровня жизни. По мнению экспертов, выдача кредита Белоруссии под отрицательный процент положительно скажется на экономике России и благосостоянии её граждан.

«В Европе так давно все делают, надо идти в ногу со временем. Если вы не понимаете, каким образом Россия заработает на этом кредите, вам лучше постыдиться. Идите почитайте труды передовых экономистов, может, что-нибудь поймёте», – комментирует ситуацию замминистра финансов Григорий Лукьянов.

Инициативу Минфина приветствовал и белорусский лидер Александр Лукашенко. По мнению президента Белоруссии, между братскими странами кредитование возможно только при условии отрицательных ставок и безусловного доверия к словам другой стороны.

«Это буржуазные штучки – зарабатывать на ближнем своём. Россия нам даёт кредиты не чтобы заработать, а чтобы доказать нам, что они нам хорошие братья. Мы за это им очень благодарны. Молодец, Володя! Я всегда знал, что ты хороший парень. Могу даже по плечу тебя похлопать. Вот это – настоящая награда. А вот выгоду оставьте американцам, китайцам и прочим евреям», – сказал Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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