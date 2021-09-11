 

“Единая Россия” подарила ЦИК 110 миллионов ручек для голосования

11.09.2021, 18:51, Разное
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Партия “Единая Россия” подарила Центризбиркому 110 миллионов авторучек для организации голосования. Канцелярские принадлежности с партийной символикой в ближайшую неделю распределят по избирательным участкам – именно с помощью этих ручек россияне будут ставить “заветные отметки за единственную партию, безусловно гарантирующую продолжение устойчивого развития и улучшения социальных гарантий”, говорится на сайте партии.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что у партии как раз образовался излишек ручек с партийной символикой. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции важно, чтобы каждая ручка на избирательных участках использовалась лишь один раз. По счастливому совпадению у ЕР как раз нашлось 110 млн лишних ручек – по числу избирателей в России.

“Мы рады безвозмездно помочь Центризбиркому в обеспечении эпидемиологической безопасности россиян”, – сказал он. – “После голосования ручки будут центризованно продезинфицированы и переданы в школы – детям важно знать, благодаря какой партии они имеют возможность получать бесплатное образование”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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