В честь Дня города в Москве откроют новый миграционный центр

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11.09.2021, 16:11, Разное
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Об открытии второго многофункционального миграционного центра города Москвы объявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на празднике, посвященном 874-летию города.

«Дорогие гости столицы, наши достопочтенные братья, хочу обрадовать вас и объявить о старте работ по строительству нового многофункционального миграционного центра, который поможет разгрузить уже работающий центр в Сахарово. Мы прекрасно понимаем, что добираться в такую даль это настоящий ад для любого человека, поэтому первый кирпич был заложен сегодня в самом сердце столицы – районе Южное Бутово»,- объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации от правительства столицы, в новом центре иностранцы смогут не только получить уже существующие услуги, но и оформить социальную карту москвича, зарегистрировать акт гражданского состояния, а еще встать на учет в ПФР.

Также в департаменте транспорта Москвы рассказали, что до нового миграционного центра будут ходить бесплатные городские маршруты электробусов «МЦ3», «МЦ4» и «МЦ5» от аэропортов Внуково, Домодедово и Курского вокзала соответственно.

«Сегодня праздник не только у нас москвичей, но и у наших братьев из ближнего зарубежья, поэтому мы решили объявить о строительстве центра именно сегодня. В конце концов мы ожидаем плодотворной совместной работы, по обеспечению нашего общего экономического бума!» – прокомментировал ситуацию заместитель мэра по делам миграции Даниил Колесов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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