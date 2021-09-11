Принты, которые актуальны этой осенью. Примечательно, что подходят на любой возраст

Мы привыкли к стандартным “летним” принтам на одежде: к бабочкам, ромашкам и радужным полосам. Также мы привыкли к тому, что осенняя мода становится более сдержанной. Из гардероба модниц пропадают яркие цвета и беззаботные рисунки. К счастью, дизайнеры нашли способ продлить нам хорошее настроение. Перед вами актуальные принты этой осени.

Платочный принт

Орнаменты, которые мы привыкли видеть на расписных платках, были успешно внедрены в макси-платья, рубашки и брюки свободного кроя. А началось все с летних “платочных” топов на бретелях, которые модницы носили с шортами и белыми джинсами.

Осенью пришла пора утепляться. Вы можете отправиться на прогулку в макси-платье с платочным принтом и ботильонах. Если станет прохладно, надевайте вторым слоем тренч или джинсовую куртку оверсайз.

Леопардовый принт

Этой осенью в моде будут разнообразные животные расцветки. Но мы предлагаем сделать ставку на леопардовый принт, который уже стал классическим. Леопард давно не ассоциируется с чем-то вульгарным, так как стал частью одежды оверсайз или макси-платьев. В переходный период в большом фаворе теплые коричнево-песочные оттенки. Поэтому одежда с леопардовым принтом прекрасно подойдет под настроение сезона.

Цветочный ретро-принт

Мы уже упоминали о том, что флористический принт является неотъемлемой частью летних образов. Однако этой осенью нам предлагают погрузиться в мир пастельных оттенков, кантри-платьев, рубашек с объемными рукавами и ретро-принта. Вы можете подумать, что видели эти цветочные узоры на обоях в бабушкиной квартире. Но это дизайнеры решили подарить нам радость от теплых воспоминаний из детства.

Тартан

Этот клетчатый орнамент, который состоит из вертикальных и горизонтальных полос, может быть выполнен в любом цветовом исполнении. Наиболее известны шотландский тартан и военный (сине-зеленый) клетчатый орнамент. Но этой осенью мы можем носить и более смелые вещи. Например, клетчатые брюки на желтом или оранжевом фоне.

Узор пейсли

Как и тартан, узор пейсли этой осенью будет переживать всплеск популярности. Выбирайте платья, юбки, комбинезоны и блузы с этим каплевидным орнаментом. И тогда вы сможете прослыть гуру стиля.

Горох

Несколько лет забвения, и горох снова оказался в числе модных трендов. В современных образах лучше всего этот узор смотрится на брюках свободного кроя и макси-платьях.