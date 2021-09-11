Фраза главного санитарного врача вызвала шквал сообщений о теории заговора

Классическая теория заговора о Новом мировом порядке получила неожиданную подпитку после странного замечания главного санитарного врача штата Новый Южный Уэльс (Австралия), сделанного на днях.

Доктор Керри Чант употребила именно это выражение "Новый Мировой Порядок" (New World Order), выступая о время пресс-конференции в прямом эфире по телевидению.

Согласно западным конспирологам, Новый Мировой Порядок означает приход к власти некой секретной группы людей, которая однажды будет править миром как высшее правительство.

Эта теория заговора появилась и быстро стала популярной среди антиправительственных активистов в 1990-х годах. Конспирологи считают, что секретная группа властных людей пытается поработить человечество с помощью искусственных кризисов, создаваемых ими же, к примеру организуя террористические атаки и пандемии. Нынешнюю пандемию коронавируса они тоже считают полностью преднамеренной и рукотворной.

Доктор Керри Чант, главный санитарный врач штата Нового Южного Уэльса, выступала на онлайн-конференции, показанной по ТВ, чтобы сообщить информацию о новой Дорожной карте (плане мероприятий) выхода из изоляции в Новом Южном Уэльсе.

"Мы будем смотреть, как будет выглядеть отслеживание контактов в новом мировом порядке, и да, будут пабы, клубы и другие вещи, если у нас будет положительный пример. Наш ответ может быть другим, если мы узнаем, что люди полностью вакцинированы. Итак, мы работаем над рядом решения этих проблем".

Конечно, она, скорее всего, ссылалась на то, что мир будет следить за тем, чтобы вырваться из тисков коронавируса, однако ее выступление с этой фразой не просто так тут же стало вирусным в англоязычных соцсетях. Люди отмечали, что эта фраза выглядит очень странно даже в таком контексте.

Актер и политический активист Лоуренс Фокс и многие другие разместили видео с выступлением Чант в своем аккаунте в Твиттере и озаглавили его той же самой фразой "Новый мировой порядок", собрав этим множество комментариев от сторонников теорий заговора.

Некоторые отметили, что то же самое выражение ранее использовал и министр здравоохранения того же штата Новый Южный Уэльс – Брэд Хаззард, и по их словам, это тоже "не просто совпадение".

Один из комментаторов написал:

"Приятно иметь Дорожную карту, в частности Дорожную карту свободы и Нового мирового порядка!"

Другой в шутку прокомментировал:

"После Новой Мировой Войны мы услышим, какую информацию им предоставили Иллюминаты, затем мы увидим объявление о том, что министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса управляется венерианскими вампирами-оборотнями, а наш премьер-министр и вовсе окажется Человеком-ящерицей".

Многие комментаторы посчитали, что никакого заговора тут нет и что эти люди просто имели "плохой выбор слов", который привел к вирусному распространения конспирологических теорий.

"Главный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант сказала в сегодняшней прессе о Новом мировом порядке" – фразу, обычно используемую теоретиками заговора; у нее был невинный оборот слов, но это тут же "взорвало" каналы заговора в социальных сетях", – ответил один из пользователей.

Другой добавил:

"Я предполагаю, что она имела ввиду ситуацию, когда мир привыкнет к ковиду и он станет нормальным явлением".

Некоторые люди при этом уверяли, что на самом деле Чант просто случайно проболталась о том, о чем им запрещают говорить. Что пандемия коронавируса в самом деле перекроила множество мировых правил и все это лишь начало чего-то еще более плохого.