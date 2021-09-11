Уфолог случайно обнаружил в Арктике российскую базу и принял ее за ангар для НЛО

"Таинственная 300-футовая широкая аэродинамическая "конструкция", сидящая на вершине Земли – она большая, как футбольное поле!"

Это заголовок нового видео с YouTube-канала англоязычного виртуального уфолога MrMBB333, у которого почти полмиллиона подписчиков.

Этот исследователь, который часто изучает карты Google Earth в поисках загадочных объектов, вроде НЛО, в отдаленных концах Земли, наткнулся на "нечто очень странное" в районе Арктики.

"Странно выглядящая структура имеет треугольное ядро ​​с тремя похожими формой на бобы объектами, отходящими от центра основной части. Этот странный комплекс, расположенный на покрытом ледником острове недалеко от Северного полюса".

MrMBB333 наткнулся на это место случайно, когда проверял место крушения небольшого самолета, координаты которого кто-то прислал ему на почту.

MrMBB333 был очень удивлен данной "находкой", по его словам эти "бобы" тут же напомнили ему те самые НЛО в форме драже Тик-Так, которые часто видели американские военные и которые наделали так много шума в прессе совсем недавно.

"И вот я вижу, что белые Тик-Таки сидят на вершине Земли в Арктическом море, куда никто не ходит. Эти штуки там приземляются и перезаряжаются? Это что-то вроде зарядной станции для этих летательных аппаратов, которые люди видели по всему миру?", – задается вопросами изумленный уфолог.

По его словам "загадочное" треугольное здание имеет длину около 310 футов (94 метра), а маленькие капсулы – около 120 футов (36 метров) в длину и 70 футов (21 метр) в ширину.

"Понятия не имею, что это такое, я впервые это вижу, но это действительно интересно. Может быть, вещь в центре – это какой-то летательный аппарат, и эти капсулы являются компонентами для зарядки или, наоборот, это компонент для зарядки этих капсул", – продолжает озадачиваться автор видео.

К счастью, комментаторы к этому видео оказались более просвещенными и тут же указали MrMBB333, что "загадочное треугольное здание с НЛО Тик-Так" на самом деле является недавно построенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа российской военной базой "Арктический трилистник".

Эта конструкция построена на специальных сваях, чтобы помочь противостоять экстремальным холодам, и в ней могут разместиться 150 сотрудников, выполняющих 18-месячный срок службы.

Минобороны России даже предлагает посетителям виртуальную экскурсию, чтобы осмотреть это сооружение.

Впрочем, разоблачение "базы зарядки НЛО" как российской военной базы лишь подхлестнуло фантазию других комментаторов и они стали предлагать версии, что русские в самом деле связаны с НЛО и что именно они и посылают НЛО в форме Тик-Так к американским берегам.