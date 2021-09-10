 

Streetstyle: большое возвращение чайных платьев. Что будет в моде в осеннем сезоне

10.09.2021, 15:40, Разное
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Нынешнюю осень можно назвать временем возвращения очаровательных чайных платьев. Они вновь войдут в моду и станут неотъемлемым элементом уличного стиля. Популярность чайного платья в наши дни объясняется его универсальностью и комфортностью. Оно подойдет на все случаи жизни. Кроме того, оно идеально сидит на дамах с пышными формами, поскольку помогает спрятать любые недостатки.

Немного истории

Воздушное и кокетливое чайное платье имеет длинную и весьма интересную историю. Впервые оно появилось в середине XIX века в Великобритании в среде аристократов. Тогда этот наряд представлял собой платье, которое английские аристократки носили в кругу семьи. Оно была очень комфортным, поскольку надевать корсет под него не требовалось, а значит, и помощь горничной была не нужна. Девушки могли облачиться в него только для послеобеденного чаепития исключительно в присутствии домашних. В таком виде они не имели возможности выйти за пределы дома, чтобы их не увидели посторонние.

Чайное платье наши дни

Прошли десятилетия, и чайным стали называть всякое неформальное свободное летящее летнее платье преимущественно с цветочными мотивами либо в мелкий горошек, а также и вовсе без принта. Оно претерпело серьезные изменения в крое, но суть его осталась прежней – это простота, которой оно и обязано своим успехом по сей день.

Истинное чайное платье – это модель длиной ниже колена, пастельной спокойной раскраски и с расклешенным рукавом в виде лепестка.

Сегодня в нем можно отправиться куда угодно – на прогулку, в офис, в отпуск к морю, на ужин в ресторан и, конечно же, на чаепитие с подругами. Носить его допускается не только летом. Не стоит убирать свои чайные платья с наступлением первых осенних холодов. Их вполне можно стилизовать для прохладного сезона, сочетая с бомберами, косухами, денимом, грубыми ботинками. Играя на контрастах, можно создавать очень стильные и в то же время женственные образы.

Можно комбинировать чайные платья с романтичными блузами, при этом один из предметов должен быть непременно однотонным.

Мечтательное настроение такого наряда подчеркнут корсетные элементы, большие воротники с отделкой в виде рюши, мягкие пояса.

С чем носить осенью-2021

Чайное платье можно носить вплоть до наступления серьезных заморозков.

Оно отлично комбинируется со многими предметами верхней одежды. Это может быть пальто, классический тренчкот, кожаная, замшевая или джинсовая куртка, косуха, пиджак оверсайз.

Из обуви выбор не менее обширный. К романтичному платью с флористическими мотивами идеально подойдут самые разные типы обуви. Тут будут уместны туфли лодочки, кроссовки и балетки, а также ботильоны, казаки, сапоги слаучи, ботинки на шнуровке, обувь в ковбойском стиле и прочее.

При составлении осенних луков с чайным платьем нельзя забывать о модных аксессуарах. Это и кожаный ремень, подчеркивающий талию, и широкополая или ковбойская шляпа, и элегантный берет, и маленькая сумочка, и солнцезащитные очки в стиле ретро. Отлично сочетается такой наряд с вещами в стиле бохо, например с сумкой-седлом, отделанной бахромой.



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