 

Для проведения профилактических работ с 15 по 19 сентября в России отключат интернет

10.09.2021, 11:51, Разное
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В связи с проведением профилактических работ на всей территории России в период с 15 по 19 сентября будет произведено отключение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве отмечают, что подобные технические работы самые массовые в российской истории. За указанный период специалисты Роскомнадзора планируют произвести проверку всех DNS-серверов и трафика, поступившего на устройства пользователей. 

По итогам проверки будут устранены технические неполадки, а также выявлен и удален контент, нарушающий законодательство РФ. Вся информация о его распространителях будет передана в правоохранительные органы. Также в ведомстве уточнили, что в связи с отключением интернета в стране временно прекратится оказание отдельных услуг населению, в частности, прекратят работу почтовые отделения и сервисы по предоставлению административных услуг. 

В Роскомнадзоре уточнили, что сроки отключения Интернета не связаны с проведением выборов в Государственную думу и были согласованы ранее. Первоначально мероприятия должны были состояться в сентябре 2020 года и длиться 7 календарных дней, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и сокращены по времени для удобства граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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