 

КНДР начнёт получать гуманитарную помощь ООН на прокорм Ким Чен Ына

10.09.2021, 9:11, Разное
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Организация объединённых наций проголосовала за включение КНДР в программу международной гуманитарной помощи в 2021-2023 годах. В рамках данной программы каждую неделю будет поставляться 80 килограммов продуктов для пропитания Ким Чен Ына.

Поводом для чрезвычайного заседания Совбеза стали сообщения о снижении индекса массы тела Ким Чен Ына на 15% в течение года. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о плачевном состоянии дел северокорейской пищевой промышленности. В состав пайка, предоставляемого в рамках международной помощи, входит картофель, капуста, репа, бекон, лобстеры, оливковое и сливочное масло и газированные напитки. Контейнер с продуктами будет еженедельно сбрасываться на дворец Ким Чен Ына в Пхеньяне гуманитарным самолётом ВВС США.

«Мы все очень встревожены, что из-за голода КНДР индекс массы тела Ким Чен Ына снизился. В других странах правители обычно способны поддерживать высокий уровень жизни даже в весьма сложных ситуациях, но Северная Корея – отдельный случай. Здоровье лидера нации – вопрос международной стабильности, и мы не можем позволить его здоровью существенно ухудшиться», – сказал комиссар ООН по вопросам гуманитарной помощи Бхаривар Чондал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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