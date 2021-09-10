Австралийские фермеры напуганы феноменом увечья скота и обвиняют в этом НЛО

Десять лет назад скотовод Мик Кук начал находить мертвых коров на своей фермерской земле в 14 000 гектаров в Северном Квинсленде, Австралия.

На телах животных были тяжелые и необъяснимые травмы. Первой была мертвая корова, лежащая на земле, с чисто вырезанным выменем.

“Ни один хирург на такое не способен”

“Мы не относились к этому очень серьезно, так как мало знали об этих делах, поэтому я в основном не обратил на это особого внимания”, – вспоминает Мик.

Он признает, что до недавнего времени в самом деле не особо задумывался о череде странных смертей коров на протяжении последующих лет. Дело в том, что в этом районе фермерам нередко приходится терять скот из-за засухи или нападений таких хищников как собаки динго.

Однако то, на что наткнулся Мик, не было похоже на что-то привычное. Он начал это понимать лишь позже, когда наткнулся на еще одну мертвую корову, у которой тоже было вырезано вымя.

“Я подумал: “Ну, это еще одна чертова вещь, такая же, как та, что раньше. А когда я проехал мимо нее, я увидел, что ее вымя тоже было чисто вырезано, словно ножом хирурга. Никакой крови или иных жидкостей там не было, но все вымя целиком было вырезано”, – говорит Мик.

Он также заметил, что у бедного животного была аккуратно разрезана челюсть (нижняя часть щеки) и отрезано одно ухо.

“Потом мы вернулись и теперь проверили некоторых других погибших коров. И мы обнаружили, что их тоже резали, словно оперировали, разными способами”, – рассказал Мик австралийскому каналу 7NEWS Spotlight.

Что больше всего поразило Мика и его жену Джуди, так это то, насколько точными были порезы, через которые были удалены некоторые важные органы его коров.

“Как будто нечто запаивало разрезы сразу же, как производило их – ни на шкуре крови, ни на чем другом рядом нет крови, и я не знаю никого, кто мог бы так удалить коровье вымя без крови”.

“И не только это, там нет никаких следов борьбы на том месте, где корова умерла, или каких-то следов вообще в грязи рядом с тушей”, – говорит Мик.

Мик Кук знает, как выглядят травмы коров, когда они вызваны местными хищниками, такими как местные собаки динго, и на телах его коров не было никаких следов зубов и разорванной плоти, типичных для таких нападений.

Супруги Кук потеряли по меньшей мере десять коров и быков, все с одинаково хирургически точными ранами, которые, как они откровенно признают, не поддаются логическому объяснению.

На одной из фотографий, сделанных Миком, изображена корова с раной, имеющей явно шестиугольную форму. Мик отмечает у этой раны такое же полное отсутствие крови.

Раны на телах коров были настолько точными, что даже микроскопические слои полупрозрачной плоти остались совершенно нетронутыми при удалении глаза из глазницы.

То же самое было отмечено при изучении отрезанного языка, части челюсти, полового органа быка и прямой кишки коровы – все эти манипуляции были проведены без малейших повреждений прилегающей плоти.

“Вы можете увидеть все вены и то, что позади них, там, где они были удалены, и вы можете видеть кровь в них, так что очевидно, что в телах коров все еще есть кровь. Но в местах ран никакой крови нет”.

Мик сомневается, что даже опытный хирург с острейшим скальпелем сможет сделать такие точные разрезы.

Предать огласке

В 2018 году Мик и Джуди выступили с историями о странных убийствах их коров на радио и в газетах, после чего другие местные фермеры в частном порядке признали, что понесли такие же странные потери.

Полиция сказала Кукам, что они мало что могут сделать, если преступник не будет пойман прямо на месте преступления.

“Если там никого нет, мы ничего не сможем сделать. Так они сказали нам”, – говорит Мик.

Ферма Кука изолирована от цивилизации, но она находится в конце основной местной дороги и единственный выход на станцию ​​проходит прямо через семейную усадьбу Куков.

“Мы бы сразу же услышали кого-либо из посторонних, если бы они заехали в эти края, – уверяет Мик.

Единственное, что они помнят наверняка, – это то, что однажды ночью они видели странные огни в долине за пределами своего дома. А уже на следующий день они нашли мертвую корову с удаленными органами.

“Единственный путь туда не по дороге, это на вертолете. Но мы действительно проверили, и в ту ночь рядом с нами не было вертолетов. Может быть это инопланетяне”, – говорит Джуди Кук.

Джуди нисколько не скрывает своих подозрений, что объяснение этих увечий коров лежит где-то за пределами этого мира.

Что говорит ветеринар

В сотнях километров к югу от фермы Куков, дальше по восточному побережью Австралии, старший ветеринар по работе с крупным рогатым скотов с многолетним опытом работы на севере Нового Южного Уэльса сразу же обнаружил сходство инцидентов на ферме Кука с увечьями крупного рогатого скота, которые он регистрировал в этом районе в течение многих лет.

Он попросил журналистов не называть его имени в прессе из-за того, что он считает неоправданным фактором насмешек, связанным с увечьями крупного рогатого скота, говоря, что он обеспокоен тем, что публичное высказывание таких вещей может нанести ущерб его хорошей репутации.

Но он поспешил добавить, что считает феномен увечий крупного рогатого скота настоящей тайной и что правительственные органы должны отнестись к этому гораздо серьезнее, чем сейчас.

Он подтвердил, что лично расследовал случаи увечья скота на ферме Мика и Джуди Кук, приезжая на их ферму, и обнаружил, что раны на телах коров идентичны тем, которые он отслеживал на севере Нового Южного Уэльса в течение многих лет своей ветеринарной практики.

“Это определенно не нападение какого-то хищного животного. Эти порезы настолько точны, что я очень сомневаюсь, что даже опытный мясник с местной скотобойни мог нанести такие точные раны”.

Одной из самых причудливых ран, которые он видел, была корова с огромным разрезом по средней линии живота; когда он исследовал ее тело, он обнаружил, что третий отдел желудка несчастного животного, так называемый омасум, отсутствовал, но предшествующие желудки рубца и ретикулума были нетронутыми и неповрежденными.

“Это просто невозможно сделать. Чтобы добраться до омасума, вам нужно сдвинуть два других желудка, и я не могу понять, как это можно сделать, не пролив их содержимое или не оставив на земле огромное количество крови. А там не было ни крови, ни чего-то иного”, – говорит сбитый с толку ветеринар.

Ветеринар лично исследовал несколько случаев увечья крупного рогатого скота в своем районе, отмечая, что животные подверглись нападению поздно ночью в полной темноте и были обнаружены на следующий день.

И он очень часто слышал от хозяев ферм слова о том, что незадолго до убийства коров те видели в небе необъяснимые огни.

В каждом отдельном случае он не мог найти точную причину смерти животного, и каждый разрез на кости был настолько хирургически точным, что на кости не оставалось никаких вкладок – никаких маленьких кусочков мяса. Что бы это ни было, оно умело разрезать плоть так точно, что иссекало всю плоть вплоть до надкостницы, прозрачной мембраны, которая покрывает кость, при этом не повреждая ее.

“Это немного похоже на то, как кошка очищает всю плоть от рыбьей кости – во многих из этих случаев остался чистый скелет со всем удаленным с него мясом”, – говорит он.

Ветеринар признает, что события вызвали у него беспокойство, потому что эти увечья позже произошли на объектах, которые он посещал.

“Я подозреваю, что за нами следили”, – говорит он.

Этот старший ветеринар также расследовал один инцидент, когда огромная корова была найдена изувеченной на одной стороне забора на территории фермы Мика и Джуди Кук, а уже на следующее утро тело этой коровы уже было по другую сторону забора.

“Ничто из того, что я могу предположить, не могло так передвинуть это животное”, – говорит он.

Он также говорит, что рядом с этими изуродованными коровами часто бывает странный химический запах и что собаки и другие хищники держатся подальше от этих туш, которые обычно хищники очень быстро разделывают в дикой природе.

Мик Кук заявлял, что он также ощущал странный химический запах, который он обнаружил у одного животного, которое он нашел на своей территории.

На протяжении десятилетий такие увечья скота были в фермерской среде в основном предметом шуток, и этот фактор насмешек сильно огорчает фермеров, таких как Куки, потому что они явно заботятся о своих животных.

Они шокированы и обеспокоены травмами, нанесенными их ценным животным.

Мик Кук рассказал журналистам о своем брате Билле и его жене Летти, которые ранее владели одним из самых отдаленных фермерских хозяйств в Австралии – Станцией Суплджек, расположенной в 750 км к северо-западу от города Элис-Спрингс.

Несколько лет назад во время осмотра своего скота Билл сделал общий снимок своих коров.

Лишь через несколько дней он заметил на этом фото то, что не видел во время фотографирования – размытое изображение летящего над коровами объекта, похожего на серебристый диск.

“Наши мальчики загоняли скот со двора. Билл сделал снимок и позже сказал нам “Я и не знал, что в тот день над нами летал вертолет. Я сказала ему, что никаких вертолетов там не было, после чего мы оба поняли. что Билл заснял нечто необъяснимое”, – рассказывает Летти, жена Билла.

По словам Летти, их коровы никогда не подвергались нападениям с подобными увечьями, но она вспоминает, как однажды что-то заставило большое стадо коров так сильно волноваться, что они сильно поломали ограду при попытке вырваться из загона.

“Если бы это были просто динго, то обычно можно ожидать, что лишь несколько проводов будут оборваны, но они явно были настолько напуганы чем-то, что сломали два забора, чтобы уйти от чего-то, чем бы это ни было”, – вспоминает Летти.