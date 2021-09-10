Найдут ли в будущем концы, куда девались мертвецы

Каким же нужно быть доверчивым, чтоб в наше нестабильное время надеяться на какой-то договор? Причем результат его — в соответствии с поговоркой «бабушка надвое сказала» — то ли будет, то ли нет . А если никто ничего не обещает, зачем платить за такую услугу?

Удивительно, но такие простаки находятся. Глядишь, после недавнего происшествия их число уменьшится, а с ними и доходы последователей Ходжи Насреддина, считавшего даже 20 лет прекрасным сроком, за который либо шах помрет, либо ишак сдохнет. А тут целых 200 лет! Да и научится ли человечество когда-нибудь оживлять замороженные тела?

Наверняка хозяева вполне легально существующего сервиса по сохранению трупов в жидком азоте и сами не слишком в это верят. Иначе почему эти криоцистерны с мертвецами столь плохо охраняются, что их можно похитить и куда-то увезти?

Для нашей страны 200 лет — гигантский промежуток времени. За эти годы может случиться что угодно. Вот сейчас фирму «КриоРус», которой люди доверили мертвые тела своих близких, лихорадит из-за элементарного распада семьи. Бывшие супруги, Валерия Удалова и Данила Медведев, в числе восьми других учредившие этот бизнес, развелись и пожелали поделить замороженных покойников.

Дама в одиночку организовала собственную фирму, благо какой-никакой опыт в этом деле был. Бывший муж совместно с товарищами создал свою, назвав ее «Открытая крионика». А что же мертвецы? Бедняги-то и оказались предметом споров и судов, конца и края коим пока не предвидится.

Не далее как 7 сентября, по словам Дмитрия Квасникова, одного из хозяев «Открытой крионики», Валерия Удалова решилась на захват криоцистерн с телами умерших, хранящихся в жидком азоте:

Полиция, конечно, справилась с возложенной на нее задачей и задержала машины, транспортировавшие цистерны в Тверь. Их возвратили в Подмосковье, где и было первоначальное место пребывания покойников. Но оказалось, что из емкостей азот частично слили.

А мертвые тела? Пока никто не знает, не пострадали ли они.

Все-таки беспечный народ эти владельцы криогенного бизнеса… Вдруг да возмутятся их замороженные клиенты, лишенные покоя, и дружными рядами покинут цистерны? Вылезут мертвецы из жидкого азота и устроят зомби-апокалипсис на отдельно взятом участке земли? И не столь важно, где это будет: в Подмосковье или в Твери.

Источник информации и картинок: tvtver.ru, vkirove.ru, walkingdeadbr.com

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