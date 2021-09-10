Стеганые куртки: модная осенняя одежда, которую можно купить в секонд-хенде

Каждая девушка хочет выглядеть ярко и привлекательно, независимо от сезона. Поэтому она ищет для себя стильные и модные вещи. Дизайнеры на осень предоставили свои коллекции одежды, которые выглядят красиво и помогают сделать образ эффектным.

Однако можно не тратить деньги на дизайнерские вещи из новых коллекций, чтобы быть в тренде. Стильные аутфиты можно составить и из нарядов, приобретенных в секонд-хенде. Вот предметы гардероба, которые сейчас в моде.

Стеганые куртки оверсайз

Квилтинг на верхней одежде снова вернулся в моду. Однако при выборе таких моделей одежды важно помнить о том, что она не должна быть короткой. Стоит выбирать для себя более практичные варианты, которые будут больше напоминать пальто.

Верхняя одежда с характерной строчкой была представлена в этом году на модных показах именитых дизайнеров. Стеганые куртки оверсайз идеально подходят для более поздней осени, когда на улице станет достаточно холодно. Большим плюсом является то, что под ними можно носить несколько слоев одежды.

Классический тренч

В случае с тренчем достаточно сложно говорить о каких-то трендах, так как этот предмет гардероба никогда не выходит из моды. Эта одежда радует модниц на протяжении длительного времени. Известно, что всего одна модель, выполненная в традиционном бежевом цвете, может прослужить много лет.

Многие дизайнеры продвигали в своих коллекциях тренчи. В этом сезоне этот предмет гардероба можно красиво сочетать с джинсовой тканью, а также выбирать модели большого размера, которые помогут привнести в образ некий драматизм.

Кожаные пальто в стиле «Матрицы»

Кожаные пальто стоят достаточно дорого, если выбирать стильный наряд от именитого дизайнера. Именно поэтому стоит подобрать модель в секонд-хенде. Даже если пальто будет иметь небольшие потертости, ничего страшного в этом нет. Потертости помогут придать вещи особый стиль и характер.

Отлично будет смотреться удлиненный вариант в стиле 70-х годов или классическая модель из 90-х. Такая одежда сделает образ более смелым и свободным. Кроме того, осенью можно носить кожаные куртки и брюки.

Яркий блейзер

Красивый и стильный блейзер напоминает собой кардиган спортивного покроя, выполненный из мягкой ткани. Кроме того, отлично смотрится утепленный свободный жакет без застежек.

Современная тенденция моды на блейзеры берет свое начало в 80-х годах. В секонд-хендах можно найти много интересных винтажных моделей, которые великолепно смотрятся, помогают придать образу особый стиль, изысканность и притягательность. Стоит выбирать наряды с принтами в клетку и броские цвета.

Теплая овчина

Дубленки были основой модного гардероба на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас они по-прежнему актуальны в холодное время года. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели, напоминающие одежду авиаторов. Отлично смотрится дубленка как в укороченном варианте до пояса, так и в длинном ниже колен.

Они могут застегиваться как на молнию, так и на пуговицы. Это стильный и уютный наряд, который отлично согревает в морозы. Можно носить дубленку с джинсами, платьями, а также с самыми различными вариантами обуви.