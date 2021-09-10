Вместо крема для век и не только: как использовать картофель в быту

Картофель – самый популярный овощ на столах россиян. Большинство людей использует его исключительно для приготовления блюд. Однако картошка может стать для вас незаменимым помощником в хозяйстве. Ее можно использовать для уборки, чистки предметов, а также в лечебных и косметических целях. В статье мы расскажем о нескольких способах применения этого корнеплода в быту.

Удаление ржавчины

Картошка поможет вам удалить ржавчину с посуды и столовых приборов.

Возьмите предмет, который требует очистки. Посыпьте места со ржавчиной солью или содой. Разрежьте картофелину на 2 половинки. Окуните одну из частей корнеплода в средство для мытья посуды. Протрите ею ржавые участки.

Оставьте предмет на 10 минут. Затем хорошо промойте его водой. Ржавчина легко сойдет.

Чистка серебра

Изделия из серебра со временем темнеют и покрываются налетом. Картофельный отвар вернет им прежний блеск всего за 2 минуты.

Сварите несколько картофелин и выньте их из кастрюли. Положите в отвар серебряные изделия и подержите 2-3 минуты. Они очистятся и обретут прежний вид.

Очищение обуви

Далеко не все знают, что картофель можно использовать для чистки обуви. Разрежьте корнеплод на 2 части. Натрите одной из половинок ваши туфли или ботинки. Обувь сначала может потускнеть под действием картофельного сока. Но если вы через несколько минут протрете ее мягкой тканью, то она будет выглядеть как новая и блестеть.

Если на обуви образовались царапины и потертости, то потрите их половинкой картофелины, а затем нанесите обувной крем. Это поможет замаскировать дефекты.

Картофель можно использовать для очистки только кожаной обуви. Им нельзя протирать изделия из замши, так как овощ оставляет пятна на бархатистой поверхности.

Применение в лечебных целях

Многие люди во время простуды дышат над кастрюлей с горячей картошкой. Такие ингаляции действительно помогают прогреть верхние дыхательные пути. Но это не единственный способ использования картофеля в лечебных целях.

При головной боли многие спешат принимать таблетки. Но вы можете избавиться от неприятных ощущений более натуральными средствами. Разрежьте корнеплод на части и протирайте ими лоб. Головная боль быстро исчезнет. Вы можете усилить эффект от процедуры, если положите на область лба картофельный компресс.

Если вы получили ожог во время приготовления пищи, то сразу же приложите к больному месту ломтик сырой картофелины. Зафиксируйте его бинтом и держите 10-15 минут. Это предотвратит такие неприятные последствия ожогов, как боль и появление пузырей.

Косметическое применение

Картофель богат полезными для кожи веществами – крахмалом и аскорбиновой кислотой. Его можно использовать в косметических целях.

Многих женщин беспокоят темные круги и отеки около глаз. Картофель поможет вам уменьшить такие проявления. Нарежьте очищенную сырую картофелину кружками. Расположите ломтики овоща под глазами и подержите 15-20 минут. Затем умойтесь прохладной водой.

Если повторять такую процедуру каждый день, то темные круги и мешки под глазами станут менее заметны. Простой овощ может заменить дорогие кремы и сыворотки для век.

Зарядка телефона

Сырая картофелина может служить источником электроэнергии, правда, очень слабым. От нее можно даже попробовать зарядить мобильный телефон, хотя это и не самый удобный и быстрый способ.

Картофельный сок является слабым электролитом. Если вставить в корнеплод два провода или спицы из меди и цинка, то можно получить небольшое количество электроэнергии. Ее вполне может хватить для подзарядки телефона. Этот метод может вам пригодиться в полевых условиях.

Заключение

Картофель можно использовать не только для приготовления вкусных и сытных гарниров. Этот овощ станет вашим помощником в быту и выручит в самых разных ситуациях.