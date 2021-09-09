 

Квитанции за услуги ЖКХ россиянам принесут только после выборов

09.09.2021, 20:31, Разное
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Коммунальные счета за август попадут в почтовые ящики жильцов на неделю позже обычного. Госжилинспекция предписала управляющим компаниям рассылать «жировки» не ранее 20 сентября.

Указание задержать рассылку квитанций основано на рекомендациях НИИ Психического здоровья РАН. По мнению специалистов Института, открывая конверт с квитанцией, человек проходит все пять стадий горя по так называемой «Модели Кюблер-Росс»: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Если счета доставят в обычное время, избиратели придут на участки в стадии гнева или торга, что может неблагоприятно повлиять на их электоральные предпочтения и даже привести к ошибкам при заполнении бюллетеней.

«Большинство избирателей ещё психологически не адаптировались к июльскому повышению коммунальных тарифов. Поэтому сумма в квитанции, помимо обычного горя, может вызвать острый психоэмоциональный шок. В таком состоянии не стоит ходить на выборы. Поэтому, заботясь о благополучии граждан, мы дали такую рекомендацию», – сообщили в пресс-службе Института психического здоровья.

Согласно опросу, который провёл ВЦИОМ в августе, 32 процента россиян, получая коммунальные квитанции, ощущают подавленное настроение, 27 процентов – приступы неконтролируемой ярости, 17 – желание разорвать конверт, а ещё 9 процентов, помимо этого, хотят сломать почтовый ящик. Лишь 16 процентов жителей России не испытывают острых чувств при получении счёта за услуги ЖКХ.

Чтобы дополнительно облегчить состояние россиян перед выборами, психологи порекомендовали правительству досрочно выплатить пенсии. В срок до 16 сентября включительно всем пенсионеры вручат пенсию за сентябрь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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