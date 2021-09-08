Туристки бежали из отеля из-за «опасного для жизни» матраса

Две австралийские туристки спешно покинули шотландский отель, испытав потрясение из-за состояния матраса в их номере.

Отель пока не выплатил £189 (около 20 тыс. руб. на наши деньги), которые его гостьи потратили на две ночи в другой гостинице, завтрак с ужином и комиссию компании бронирования. За те же деньги можно было хороший новый матрас пружинный купить.

60-летняя Донна Хендерсон и ее подруга отправились в Форт-Уильям на базе Бен-Невис, чтобы провести там августовский отпуск. Все было относительно хорошо, пока они не добрались до своего номера. Ну как хорошо: доступа в комнату не было несколько часов из-за уборки. И что же увидели туристки после столь тщательной уборки? Абсолютную чистоту? – Нет! «Это было абсолютно ужасно, – рассказала Донна. – Нам пришлось переехать в другой отель, прежде чем Onich предложил нам возмещение. Покрывало на кровати выглядело очень старым и изношенным. Мы подняли его и нашли матрас. И вот это было уже позорно, ужасно и опасно для здоровья». Сотрудник отеля предложил гостям другую спальню, но там не запиралась дверь. И тогда туристки сбежали.

Mirror

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