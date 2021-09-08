Ретроградный Сатурн в Водолее: Львов, Козерогов и Водолеев ждут изменения в отношениях с друзьями

Сатурн будет ретроградным до 10 октября. Сама планета символизирует ответственность. Она заставляет нас отрабатывать кармические долги. Поскольку Сатурн будет находиться в Водолее, то это означает, что изменения коснутся прежде всего сферы общения. Отношения с друзьями могут перемениться. Вот, представителей каких знаков зодиака это коснется в первую очередь.

Лев

Вы привыкли дружить с теми, кто обращает на вас внимание и кто стремится к общению с вами. И пусть даже тот или иной человек вам не импонирует, вы не можете отказать ему в коммуникации, поскольку его поведение вам льстит.

Ретроградный Сатурн в Водолее заставит вас изменить подход. Вы станете более избирательны в выборе друзей, избавитесь от токсичных личностей в вашем окружении. Наконец-то вы будете общаться с теми, кто интересен вам, а не наоборот.

Козерог

Изменения затронут вас больше остальных. Вы можете обнаружить, что в вашем окружении нет тех людей, с которыми бы наблюдалось духовное единение. Все дело в том, что дружба для вас изначально базируется на общих интересах и на получении какой-то выгоды. Такой подход может привести к тому, что в тяжелый период жизни вы рискуете остаться в одиночестве, поскольку рядом не окажется абсолютно бескорыстных людей.

Ваша правящая планета Сатурн недавно находилась в доме денег, и это обстоятельство позитивным образом отразилось на финансовом положении. Но с увеличением доходов пришло осознание, что не с кем разделить радость. Вам следует открыть свое сердце людям, стать более искренним в отношениях. Почаще посещайте различные мероприятия, чтобы завести новые знакомства и найти верных друзей.

Водолей

Как общительный знак, вы не были избирательны в плане выбора друзей, поэтому окружили себя токсичными людьми. Ретроградный Сатурн покажет вам, что те, кого вы искренне считали друзьями, на самом деле таковыми не являются. Это заставит вас пересмотреть стратегию выбора круга общения.

Вы обнаружите, что вам доставляет удовольствие пребывание в одиночестве. Побудьте наедине со своими мыслями, чтобы понять, куда вам дальше двигаться, какие идеи стоит реализовывать в долгосрочной перспективе.

Потратьте время на саморазвитие, самосовершенствование, подумайте о своем будущем. Это принесет гораздо больше пользы, нежели посещение вечеринок.

Не бойтесь избавлять от токсичных людей в вашем окружении. Минимизируйте контакты с теми, кто тянет вас на дно. И сами постарайтесь вести себя честно и порядочно по отношению к окружающим.