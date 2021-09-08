Как правильно закатывать банки винтовыми крышками: стоит ли потом переворачивать банки

Осень – это время, когда хозяйки занимаются консервацией. Им хочется сохранить на зиму вкусные овощи, грибы и фрукты. Для домашних заготовок часто используются винтовые (твист-офф) крышки. Как правильно закатывать такие консервы? И нужно ли потом переворачивать банки? На эти вопросы мы ответим в статье.

Достоинства и недостатки винтовых крышек

У современных хозяек винтовые крышки пользуются особой популярностью. Они удобны в применении и не требуют использования закаточной машинки. Твист-офф плотно прилегают к горлышку емкости и позволяют консервации выдерживать долгое хранение. Винтовые крышки можно использовать повторно.

Винтовые крышки имеют один недостаток – их иногда бывает очень трудно снять с банки. Но, зная некоторые хитрости, вы сможете легко открыть такие консервы.

Требуется ли стерилизация

Винтовые крышки нужно обязательно стерилизовать. Только в этом случае они обеспечат долгое хранение консервации.

Обратите внимание на внешний вид крышки. Не используйте изделия со сколами, ржавчиной, вмятинами и трещинами.

Сначала промойте твист-офф моющим средством для посуды. Затем хорошо ополосните их проточной водой. После этого вы можете приступать к стерилизации одним из трех методов, о которых мы расскажем далее.

Кипячение

Чаще всего крышки стерилизуют с помощью кипячения. Поставьте на огонь посуду с водой. Когда она закипит, опустите в нее изделия. Прокипятите их около 15 – 20 минут.

Не прикасайтесь к стерилизованным крышкам руками. Извлеките их из кипятка щипцами, стряхните капли воды и сразу наденьте на наполненные банки.

Использование пара

Вскипятите воду в кастрюле. Наденьте на посуду дуршлаг и положите в него крышки внутренней стороной вниз. Подержите их на паровой бане около 15 минут, а затем используйте по назначению.

Прогревание в духовке

Этот метод удобен тем, что вы можете вместе стерилизовать и твист-офф, и банки.

Раскалите духовой шкаф до +50°. Положите в него винтовые крышки и стеклянные банки. Через 10 минут увеличьте температуру до +100° и стерилизуйте изделия еще 15 минут.

Обязательно увеличивайте температуру постепенно. Иначе стеклянные банки могут лопнуть. Также помните, что емкости и крышки для консервации нельзя стерилизовать в СВЧ-печи.

Как закатывать

Перед закатыванием консервов убедитесь, что пазы на ободке крышки твист-офф совпадают с линией закрутки на стеклянной банке.

Простерилизуйте банки. Заполните их продуктами для консервации. Возьмите стерилизованные крышки щипцами и наденьте их на емкости. Прикройте твист-офф чистыми полотенцем и закрутите руками.

Не прилагайте слишком много усилий. Иначе вы перекрутите резьбу и герметичность консервов нарушится.

Нужно ли переворачивать

После закатки обязательно переверните банки вверх дном, чтобы убедиться в их герметичности. Из емкостей не должно выливаться ни капли жидкости.

После этой процедуры остудите консервы при комнатной температуре, а затем поставьте храниться в холодное место.

Как открыть банку

Чтобы открыть консервы, винтовую крышку нужно повернуть против часовой стрелки. Если ваши руки скользят, то накройте твист-офф полотенцем или полиэтиленовым пакетом. Вы можете также надеть хозяйственные перчатки, это уменьшит скольжение.

Если твист-офф не поддается, то зажгите спичку и прогрейте участок под ободком. Металл расширится и вы легко снимите крышку.

Иногда верхушка банки залипает. В этом случае вы можете использовать следующие способы:

Осторожно постучите по верхней и боковой части емкости.Погрузите консервы на 15 минут в теплую воду.Положите банку на бок и покатайте ее по столу.Подденьте боковую часть крышки ножом.

Если винтовая крышка закручена очень сильно, то поставьте банку на пару минут под струю горячей воды. Но при этом температура консервов должна быть комнатной. Холодная емкость лопнет из-за воздействия тепла.

Заключение

Твист-офф намного удобнее, чем традиционные закаточные крышки с резинкой. Эти изделия значительно облегчают процесс консервации. Если вы соблюдали все правила стерилизации и герметично закрыли банки, то ваши домашние заготовки будут храниться долго.