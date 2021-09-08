Помогут улучшить кожу, укрепить кости и наладить давление: полезные свойства помидоров черри (и почему их все равно не стоит есть слишком много)

Летние месяцы и начало осени – сезон появления свежих томатов. Сейчас на полках магазинов можно встретить много сортов этих овощей. Их миниатюрная версия, помидоры черри, пользуется не меньшей прпулярностью, чем более привычные разновидности. Эти овощи оказывают благотворное воздействие на организм. Каким образом продукт влияет на здоровье? И почему им не стоит злоупотреблять?

Польза томатов для кожи

В состав помидоров черри входит большое количество витамина С.

В одном стакане томатов содержится девятнадцать миллиграммов этого вещества. Витамин С благотворно воздействует на состояние эпидермиса. В частности, компонент защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, поэтому медики рекомендуют включать продукты с высоким содержанием витамина С в повседневный рацион. Особое внимание употреблению такой пищи следует уделять в летние месяцы, когда солнце наиболее активно.

Томаты черри позволяют регулировать давление

Витамин С – не единственное полезное вещество, которым богаты эти ярко-красные овощи.

Помидоры черри отличаются высоким содержанием калия.

В одном стакане продукта 350 миллиграммов этого вещества. Такое же количество калия содержится в среднем банане.

Этот компонент оказывает положительное воздействие на работу организма. В частности, позволяет регулировать артериальное давление и улучшает состояние пациентов, страдающих гипертонией. Помидоры черри нередко употребляются в составе соленых блюд. Но калий полезен тем, что помогает минимизировать вредное воздействие натрия на организм. Результаты недавних исследований также позволяют сделать вывод о том, что регулярное употребление продукта благотворно влияет на состояние миокарда и сосудистой системы у мужчин.

В частности, полезные вещества, входящие в состав овощей, снижают вероятность возникновения инсульта у лиц сильного пола.

Томаты черри улучшают состояние костной ткани

Одно из полезных свойств ликопина, которым богаты помидоры, заключается в том, что вещество уменьшает вероятность появления остеопороза и позволяет сохранить кости здоровыми и крепкими на долгие годы.

Почему не стоит злоупотреблять томатами черри?

Медики рекомендуют включать миниатюрные помидоры в повседневный рацион.

Но слишком увлекаться этим продуктом не следует. У томатов черри есть один минус. Как и любые помидоры, они содержат большое количество лимонной и яблочной кислоты. Люди, которые страдают дуодено-гастральным рефлюксом, после употребления этого продукта могут почувствовать усиление симптомов. Это связано с тем, что томаты провоцируют усиленное выделение желудком пищеварительного сока. Медики не рекомендуют таким пациентам есть помидоры часто и в больших количествах.

Но в целом, при умеренном употреблении, богатые полезными веществами томаты черри принесут организму только пользу.

К тому же помидоры – продукт, который можно добавлять практически в любые блюда.

Томаты используют для приготовления рагу, пиццы, пасты, супов, мяса, птицы, рыбы, яичницы, омлетов. Помидоры едят и в сыром виде, в составе салатов и бутербродов. Кроме того, из этих овощей готовят смузи, соки, соусы и пюре.