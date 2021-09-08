Домашний спортзал: как правильно выбрать инвентарь и организовать пространство (советы профи)

В пору пандемии многие люди начали прямо на дому не только работать, но и заниматься спортом. И стало очевидно, что для поддержания себя в отличной форме совсем не обязательно ходить в спортзал и платить немалые деньги. Попробуйте и вы организовать его дома, для этого нужно выполнить всего несколько простых условий. Вот что советуют профессиональные инструкторы.

Продумайте дизайн домашнего спортзала

Для серьезных занятий придется настроить себя морально, а это легче сделать в подходящей обстановке. Чтобы «обмануть» свое сознание, выделите для тренировок отдельную комнату (или хотя бы отгороженный угол) и начните создавать с нем правильную атмосферу. Итак, во-первых максимально отгородите пространство, чтобы ничто не напоминало внешне, что вы дома. Так вы сможете психологически настроиться на занятия быстрее.

Отдайте предпочтение той части комнаты, где есть пустое пространство, чтобы можно было свободно лечь на пол, вытянувшись во весь рост, или покрутить хулахуп без риска что-нибудь разбить. Неплохо будет повесить на стену большое зеркало, в котором вы сможете видеть себя целиком. Это очень помогает в ходе тренировок. Если можно, поставьте шведскую стенку с турником — это будет идеально для домашнего спортзала.

Инвентарь для домашнего спортзала

Многие скажут, что для подкачивания основных мышц вовсе не обязательно покупать дорогое оборудование, гантели, ставить тренажеры. Излишеств, конечно, не нужно, но элементарный набор инвентаря все же потребуется.

Обычные статические упражнения очень скоро надоедят, если не дополнять их чем-то другим, со временем обычные приседания вообще перестанут давать результат.

Итак, купите специальный коврик. На нем будет удобнее заниматься, создастся впечатление, что вы пришли в зал. Также будет нужен фитбол — это вообще полезная штука, заменяющая несколько тренажеров. Он отлично подойдет людям любого возраста, им легко подкачать пресс, ноги и руки, а также ягодицы. Для растяжки после тренировки (которая обязательна всегда), он тоже подходит идеально.

Понадобятся гантели весом в несколько килограмм. Пусть будет две маленькие — по 0,5 кг, две по 2 кг и две по 5 кг для начала. Так вы сможете проработать самые основные группы мышц, не «перекачивая» тело. Чтобы просто похудеть, будет достаточно легких гантелей (0,5-1,5 кг), но понадобится делать в упражнениях больше подходов. Для наращивания мышц нужны будут гантели по 3-5кг.

Полезные мелочи

Фитнес-резинки стали очень популярны благодаря своей доступности в цене и легкости в применении. Они не требуют специальных знаний и подготовки, при этом они довольно эффективны и дают дополнительную нагрузку на мышцы. К тому же, такие упражнения с резинками делают тренировки разнообразными.

Массажный ролик успокаивает мышцы, если тренировка была интенсивной. Купите его, чтобы легко и быстро расслабить тело, уменьшить крепатуру. Вооружитесь более профессиональным инвентарем, если хотите сделать себе настоящий домашний спортзал.

Можете приобрести степ-платформу, блок для йоги, балансировочную подушку, бодибар, колеса для пресса. Только заранее подумайте, будете ли вы потом всем этим пользоваться.