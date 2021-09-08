Скандалы: Бельмондо знал толк в женщинах

В жизни известного актера нашлась роковая красавица-мошенница

Прощание с умершим в понедельник актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в комплексе Дома Инвалидов в Париже – в месте, где проводятся траурные церемонии в честь великих людей Франции. Снявшийся в 95 фильмах легендарный артист был отмечен множеством наград – от Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля до ордена Почетного Легиона.

А журнал Empire внес его в список 100 самых сексуальных звезд в истории кино. Какова же была личная жизнь кинозвезды?

Если сравнивать частную жизнь Бельмондо со многими другими его коллегами по киноцеху, она выглядит в целом более-менее спокойной – пара закончившихся разводами женитьб, несколько громких романов. И все-таки страсти в жизни звезды «Профессионала» и «Великолепного», случалось, кипели не только на экране.

Первым браком Бельмондо был женат на танцовщице из района Сен-Жермен-де-Пре Элоди Константен. Познакомились они во время зимних каникул в Швейцарии.

В этом браке у Бельмондо было трое детей – дочери Патриция и Флоранс и сын Поль. Старшая дочь Патриция трагически погибла в возрасте 40 лет при пожаре в ее парижской квартире в начале девяностых. А Поль прославился как гонщик «Формулы-1». И он стал единственным из детей Бельмондо, кто засветился в кино.

Жан-Поль и Элоди разбежались из-за неверности актера (об этом чуть позже) в 1965 году, год спустя супруга подала на развод, завершившийся формально в 1968 году. Женщина с детьми уехала из Франции в Англию – подальше от шума и суеты прессы.

Второй брак Бельмондо заключил уже в весьма немолодом возрасте, женившись на манекенщице и танцовщице Натали «Натти» Тардивель, которая младше его на 28 лет. Натти была участницей танцевальной труппы «коко-гёрлз» в телешоу Стефана Колларо.

С этой девушкой Бельмондо познакомился в 1989 году, когда ему было уже хорошо за пятьдесят. И они более десяти лет жили вместе, не расписываясь. Закрепила свои отношения чета только в декабре 2002 года – это случилось после того, как во время отпуска на Корсике Жан-Поль перенес инсульт. Среди гостей на свадьбе были Клод Лелуш, Бернар-Анри Леви, Жан Рошфор, Робер Оссейн.

Но официальная семейная жизнь с Натти продлилась относительно недолго. Дети от первого брака были против избранницы отца, считая, что она хочет «наложить руку» на его славу и деньги. Несмотря на растущую напряженность между Натти и сыном актера Полем, супруги пытались жить вместе. Но завершилось у них все расставанием в 2008 году. Однако за это время у пары в 2003 году родилась дочь Стелла Ева Анжелина, которая после развода родителей стала предметом их споров. Бельмондо обвинял экс-супругу в том, что она мешает ему видеться с маленькой дочерью. Со временем Жан-Поль и Натти отбросили свои взаимные обиды и стали появляться на публике вместе с общим ребенком.

«Натти сделала мне величайший подарок, – вспоминал потом Бельмондо, – какой только может получить мужчина от женщины: такую маленькую девочку, как Стелла. Хотя жизнь и разлучила нас, я никогда не забуду ее присутствие и постоянную ее помощь после моего инсульта».

Между двумя официальными браками – и после – у Бельмондо было несколько сердечных увлечений.

С 1965 по 1972 год Жан-Поль встречался со швейцарской киноактрисой Урсулой Андресс. Именно страстный роман с ней привел его к разводу с Элоди. Пока расставание актера с супругой не стало достоянием гласности, Жан-Поль и Урсула встречались тайком, а когда все вышло наружу, стали ездить по миру вместе.

В шестидесятые годы Урсула завоевала себе репутацию секс-символа Франции, упроченную тем, что она стала первой из многочисленных «девушек Джеймса Бонда». Актриса сыграла красавицу Ханни Райдер в фильме «Доктор Ноу» про агента 007. По словам Андресс, среди мужчин которой были «голливудская икона» Джеймс Дин, режиссер Джон Дерек и многие другие, именно Бельмондо стал любовью ее жизни. Она признавалась, что ее «зацепил» прежде всего юмор француза – он быстро рассмешил ее во время съемок фильма «Злоключения китайца в Китае», на которых они и познакомились.

Потом его спутницей была звезда итальянского эротического кино Лаура Антонелли. Они познакомились на съемках фильма «Повторный брак» в 1971 году. Антонелли развелась с тогдашним своим мужем, книгоиздателем Энрико Пьяцентини, и купила себе квартиру в центре Рима, чтобы там спокойно встречаться с Бельмондо. Правда, спокойно не получалось – итальянка изводила любовника сценами ревности и скандалами. Как писали в прессе, Жан-Поль и Лаура жили «любовью без детей, без брака, без общей крыши, но зато отягощенные бурями».

В итоге ему это надоело – и Бельмондо ушел от Лауры. Говорят, она сильно переживала этот разрыв. А когда женщина умерла несколько лет назад, Жан-Поль выразил свою печаль о ней так: «Лаура была для меня прежде всего очаровательной спутницей с исключительным обаянием. Она была и прекрасным партнером на съемках. Я хочу сохранить о ней эти прекрасные воспоминания».

В восьмидесятые годы Бельмондо состоял в романтических отношениях с бразильской певицей и актрисой Марией Карлуш Сотто Майор. Они прожили вместе несколько лет, а после их расставания бразильская красавица, снявшаяся в таких фильмах, где играл и Бельмондо, как «Веселая Пасха» и «Вне закона», решила уйти из кино и полностью переключиться на музыкальную индустрию. Даже тот факт, что пара разбежалась, не помешал сохранению между ними добрых дружеских отношений, которые потом вылились в воссоединение…

После развода с Натти Тардивель Бельмондо стал встречаться с бельгийкой, экс-моделью «Плейбоя», а потом бизнес-леди Барбарой Гандольфи.

Он заметил 33-летнюю красавицу на ужине на Лазурном Берегу. И вскоре актер, некогда рьяно оберегавший свою частную жизнь, позировал перед камерами вместе с Гандольфи на эксклюзивных вечеринках и спортивных мероприятиях и приглашал журналы сфотографировать их вместе.

Но этот союз окончился плачевно – «желтую» прессу очень интересовали подробности отношений немолодого легендарного актера и женщины с «прошлым». Дело в том что Барбаре приходилось доказывать репортерам, что она не «девушка с пониженной социальной ответственностью», а деловая дама. Как писало в 2009 году издание The Guardian, бельгийка работала со своим бывшим бойфрендом Фредериком Вандервилтом, управляя целой империей ночных заведений во Фландрии, включая клубы с танцами на коленях клиентов и клуб свингеров (не говоря о прочих бизнес-интересах – от компании по производству энергетических напитков до эксклюзивного проката автомобилей в Дубае). Но у бельгийской полиции к женщине возникли претензии – они устроили в Остенде рейд в принадлежавший ей вместе с Вандервилтом ночной клуб, провели обыск на ее вилле и заморозили счета.

Бельмондо был допрошен в качестве свидетеля после того, как полиция нашла письменный договор о ссуде на 200 тысяч евро от него для Гандольфи. Юристы кинозвезды заявили, что был составлен только проект договора, но деньги выплачены не были.

Бельмондо пришлось дать интервью, чтобы защитить свою подругу. Он сказал, что их отношения принесли ему большую радость. Актер категорически отрицал подозрительные финансовые сделки. «Никто мной не манипулирует», — уверял он.

Бельмондо заявил французскому телевидению, что поддерживает Барбару. «То, что она работает по ночам, не означает, что она плохая девочка», — сказал он. А когда его спросили о роковых женщинах гангстеров в фильмах, где он снимался, актер прошептал: «Они никогда не были такими красивыми, как она».

Сама же Барбара Гандольфи описывала их отношения как «нетрадиционные», говоря, что у них «не любовь 16-летних», а следование таким ценностям, «как доброта, нежность, доверие и спокойствие». При этом она по-прежнему жила на бельгийской вилле с Вандервилтом, отцом двух ее маленьких дочерей, а Бельмондо по-прежнему обитал в парижском доме по соседству со своей бывшей женой.

На этом фоне в адрес Бельмондо даже посыпались анонимные угрозы – стали приходить письма от неизвестных отправителей с предупреждением, что, если Бельмондо не оставит Барбару, ему отправят голову шестилетней дочери «в коробке из-под обуви». Полиции пришлось брать представителей клана Бельмондо под защиту. (К слову, эта история стала одной из причин, почему экс-супруга актера была против того, чтобы встречавшийся со скандально известной Гандольфи ее муж виделся с маленькой Стеллой).

В 2010 году СМИ обвинили публично Барбару в том, что она использует Бельмондо, страдавшего от последствий разбившего его в 2001 году инсульта, в своих целях и занимается мошенничеством. Бельгийской полиции стали подозрительны финансовые манипуляции со счетами Гандольфи. Следствие предположило, что женщина специально вошла в доверие к кинозвезде, чтобы поживиться его деньгами. Появились сообщения о телефонных разговорах, в которых Барбара будто бы намекала на свои виды на состояние Жан-Поля. Сам он заявлял полицейским, что к своей спутнице претензий не имеет.

Как бы то ни было, осенью 2012 года актер объявил о своем разрыве с с Гандольфи, заявив, что сохранит прекрасные воспоминания о совместной жизни, но есть такие вещи, с которыми Бельмондо смириться не в силах.

В последние годы, как говорят, Жан-Поль Бельмондо вернулся к отношениям с бразильянкой Сотто Майор.

Андрей Яшлавский