 

Скандалы: Бельмондо знал толк в женщинах

08.09.2021, 14:06, Разное
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В жизни известного актера нашлась роковая красавица-мошенница

Прощание с умершим в понедельник актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в комплексе Дома Инвалидов в Париже – в месте, где проводятся траурные церемонии в честь великих людей Франции. Снявшийся в 95 фильмах легендарный артист был отмечен множеством наград – от Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля до ордена Почетного Легиона.

А журнал Empire внес его в список 100 самых сексуальных звезд в истории кино. Какова же была личная жизнь кинозвезды?

Если сравнивать частную жизнь Бельмондо со многими другими его коллегами по киноцеху, она выглядит в целом более-менее спокойной – пара закончившихся разводами женитьб, несколько громких романов. И все-таки страсти в жизни звезды «Профессионала» и «Великолепного», случалось, кипели не только на экране.

Первым браком Бельмондо был женат на танцовщице из района Сен-Жермен-де-Пре Элоди Константен. Познакомились они во время зимних каникул в Швейцарии.

В этом браке у Бельмондо было трое детей – дочери Патриция и Флоранс и сын Поль. Старшая дочь Патриция трагически погибла в возрасте 40 лет при пожаре в ее парижской квартире в начале девяностых. А Поль прославился как гонщик «Формулы-1». И он стал единственным из детей Бельмондо, кто засветился в кино.

Первым браком Бельмондо был женат на танцовщице из района Сен-Жермен-Де-пре Элоди Константен — слева от него. Фото: АР

Жан-Поль и Элоди разбежались из-за неверности актера (об этом чуть позже) в 1965 году, год спустя супруга подала на развод, завершившийся формально в 1968 году. Женщина с детьми уехала из Франции в Англию – подальше от шума и суеты прессы.

Второй брак Бельмондо заключил уже в весьма немолодом возрасте, женившись на манекенщице и танцовщице Натали «Натти» Тардивель, которая младше его на 28 лет. Натти была участницей танцевальной труппы «коко-гёрлз» в телешоу Стефана Колларо.

С этой девушкой Бельмондо познакомился в 1989 году, когда ему было уже хорошо за пятьдесят. И они более десяти лет жили вместе, не расписываясь. Закрепила свои отношения чета только в декабре 2002 года – это случилось после того, как во время отпуска на Корсике Жан-Поль перенес инсульт. Среди гостей на свадьбе были Клод Лелуш, Бернар-Анри Леви, Жан Рошфор, Робер Оссейн.

Но официальная семейная жизнь с Натти продлилась относительно недолго. Дети от первого брака были против избранницы отца, считая, что она хочет «наложить руку» на его славу и деньги. Несмотря на растущую напряженность между Натти и сыном актера Полем, супруги пытались жить вместе. Но завершилось у них все расставанием в 2008 году. Однако за это время у пары в 2003 году родилась дочь Стелла Ева Анжелина, которая после развода родителей стала предметом их споров. Бельмондо обвинял экс-супругу в том, что она мешает ему видеться с маленькой дочерью. Со временем Жан-Поль и Натти отбросили свои взаимные обиды и стали появляться на публике вместе с общим ребенком.

Второй брак Бельмондо заключил уже в весьма немолодом возрасте, женившись на манекенщице и танцовщице Натали «Натти» Тардивель. Фото: АР

«Натти сделала мне величайший подарок, – вспоминал потом Бельмондо, – какой только может получить мужчина от женщины: такую маленькую девочку, как Стелла. Хотя жизнь и разлучила нас, я никогда не забуду ее присутствие и постоянную ее помощь после моего инсульта».

Между двумя официальными браками – и после – у Бельмондо было несколько сердечных увлечений.

С 1965 по 1972 год Жан-Поль встречался со швейцарской киноактрисой Урсулой Андресс. Именно страстный роман с ней привел его к разводу с Элоди. Пока расставание актера с супругой не стало достоянием гласности, Жан-Поль и Урсула встречались тайком, а когда все вышло наружу, стали ездить по миру вместе.

С 1965 по 1972 год Жан-Поль встречался со швейцарской киноактрисой Урсулой Андресс. Фото: АР

В шестидесятые годы Урсула завоевала себе репутацию секс-символа Франции, упроченную тем, что она стала первой из многочисленных «девушек Джеймса Бонда». Актриса сыграла красавицу Ханни Райдер в фильме «Доктор Ноу» про агента 007. По словам Андресс, среди мужчин которой были «голливудская икона» Джеймс Дин, режиссер Джон Дерек и многие другие, именно Бельмондо стал любовью ее жизни. Она признавалась, что ее «зацепил» прежде всего юмор француза – он быстро рассмешил ее во время съемок фильма «Злоключения китайца в Китае», на которых они и познакомились.

Потом его спутницей была звезда итальянского эротического кино Лаура Антонелли. Они познакомились на съемках фильма «Повторный брак» в 1971 году. Антонелли развелась с тогдашним своим мужем, книгоиздателем Энрико Пьяцентини, и купила себе квартиру в центре Рима, чтобы там спокойно встречаться с Бельмондо. Правда, спокойно не получалось – итальянка изводила любовника сценами ревности и скандалами. Как писали в прессе, Жан-Поль и Лаура жили «любовью без детей, без брака, без общей крыши, но зато отягощенные бурями».

Потом его спутницей была звезда итальянского эротического кино Лаура Антонелли. Фото: АР

В итоге ему это надоело – и Бельмондо ушел от Лауры. Говорят, она сильно переживала этот разрыв. А когда женщина умерла несколько лет назад, Жан-Поль выразил свою печаль о ней так: «Лаура была для меня прежде всего очаровательной спутницей с исключительным обаянием. Она была и прекрасным партнером на съемках. Я хочу сохранить о ней эти прекрасные воспоминания».

В восьмидесятые годы Бельмондо состоял в романтических отношениях с бразильской певицей и актрисой Марией Карлуш Сотто Майор. Они прожили вместе несколько лет, а после их расставания бразильская красавица, снявшаяся в таких фильмах, где играл и Бельмондо, как «Веселая Пасха» и «Вне закона», решила уйти из кино и полностью переключиться на музыкальную индустрию. Даже тот факт, что пара разбежалась, не помешал сохранению между ними добрых дружеских отношений, которые потом вылились в воссоединение…

В восьмидесятые годы Бельмондо состоял в романтических отношениях с бразильской певицей и актрисой Марией Карлуш Сотто Майор.

После развода с Натти Тардивель Бельмондо стал встречаться с бельгийкой, экс-моделью «Плейбоя», а потом бизнес-леди Барбарой Гандольфи.

Он заметил 33-летнюю красавицу на ужине на Лазурном Берегу. И вскоре актер, некогда рьяно оберегавший свою частную жизнь, позировал перед камерами вместе с Гандольфи на эксклюзивных вечеринках и спортивных мероприятиях и приглашал журналы сфотографировать их вместе.

Но этот союз окончился плачевно – «желтую» прессу очень интересовали подробности отношений немолодого легендарного актера и женщины с «прошлым». Дело в том что Барбаре приходилось доказывать репортерам, что она не «девушка с пониженной социальной ответственностью», а деловая дама. Как писало в 2009 году издание The Guardian, бельгийка работала со своим бывшим бойфрендом Фредериком Вандервилтом, управляя целой империей ночных заведений во Фландрии, включая клубы с танцами на коленях клиентов и клуб свингеров (не говоря о прочих бизнес-интересах – от компании по производству энергетических напитков до эксклюзивного проката автомобилей в Дубае). Но у бельгийской полиции к женщине возникли претензии – они устроили в Остенде рейд в принадлежавший ей вместе с Вандервилтом ночной клуб, провели обыск на ее вилле и заморозили счета.

Бельмондо был допрошен в качестве свидетеля после того, как полиция нашла письменный договор о ссуде на 200 тысяч евро от него для Гандольфи. Юристы кинозвезды заявили, что был составлен только проект договора, но деньги выплачены не были.

После развода с Натти Тардивель Ббельмондо стал встречаться с бельгийкой, экс-моделью «плейбоя», а потом бизнес-леди Барбарой Гандольфи. Фото: АР

Бельмондо пришлось дать интервью, чтобы защитить свою подругу. Он сказал, что их отношения принесли ему большую радость. Актер категорически отрицал подозрительные финансовые сделки. «Никто мной не манипулирует», — уверял он.

Бельмондо заявил французскому телевидению, что поддерживает Барбару. «То, что она работает по ночам, не означает, что она плохая девочка», — сказал он. А когда его спросили о роковых женщинах гангстеров в фильмах, где он снимался, актер прошептал: «Они никогда не были такими красивыми, как она».

Сама же Барбара Гандольфи описывала их отношения как «нетрадиционные», говоря, что у них «не любовь 16-летних», а следование таким ценностям, «как доброта, нежность, доверие и спокойствие». При этом она по-прежнему жила на бельгийской вилле с Вандервилтом, отцом двух ее маленьких дочерей, а Бельмондо по-прежнему обитал в парижском доме по соседству со своей бывшей женой.

На этом фоне в адрес Бельмондо даже посыпались анонимные угрозы – стали приходить письма от неизвестных отправителей с предупреждением, что, если Бельмондо не оставит Барбару, ему отправят голову шестилетней дочери «в коробке из-под обуви». Полиции пришлось брать представителей клана Бельмондо под защиту. (К слову, эта история стала одной из причин, почему экс-супруга актера была против того, чтобы встречавшийся со скандально известной Гандольфи ее муж виделся с маленькой Стеллой).

В 2010 году СМИ обвинили публично Барбару в том, что она использует Бельмондо, страдавшего от последствий разбившего его в 2001 году инсульта, в своих целях и занимается мошенничеством. Бельгийской полиции стали подозрительны финансовые манипуляции со счетами Гандольфи. Следствие предположило, что женщина специально вошла в доверие к кинозвезде, чтобы поживиться его деньгами. Появились сообщения о телефонных разговорах, в которых Барбара будто бы намекала на свои виды на состояние Жан-Поля. Сам он заявлял полицейским, что к своей спутнице претензий не имеет.

Как бы то ни было, осенью 2012 года актер объявил о своем разрыве с с Гандольфи, заявив, что сохранит прекрасные воспоминания о совместной жизни, но есть такие вещи, с которыми Бельмондо смириться не в силах.

С Марией Карлуш Сотто Майор.

В последние годы, как говорят, Жан-Поль Бельмондо вернулся к отношениям с бразильянкой Сотто Майор.

Андрей Яшлавский



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