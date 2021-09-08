 

Скандалы: Дорога к банкротству усеяна благими намерениями

08.09.2021, 14:06, Разное
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Разорившиеся компании оставили в российской экономике дыру размером 12 триллионов рублей

Стремительно вымирающий бизнес оставляет глубокие шрамы на теле стагнирующей российской экономики. За последние пять лет с обранкротившихся компаний через суд удалось взыскать лишь 5% накопленных долгов долга. Такие данные приводит Сбербанк по итогам конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России».

В совокупности, по оценке банка, кредиторы потеряли 12 триллионов рублей, или 10,5%ВВП — сумму, равную половине федерального бюджета, полутора годовым бюджетам Пенсионного фонда и 10 бюджетам всей системы высшего образования в стране.

По данным Федресурса, за январь-июнь несостоятельными в России были признаны 4918 юридических лиц — на 9,2% больше, чем годом ранее.

За полгода кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15955 должников — на 29,6% больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года.

Мораторий на банкротства, действовавший до 7 января, не спас бизнес от краха, а лишь отсрочил его, и в третьм-четвертом квартале можно ожидать всплеск «отложенных» банкротств, прогнозируют аналитики Coface.

По данным Росстата, на конце июня суммарная задолженность по обязательствам организаций достигала 149,741 триллиона рублей, то есть 130% ВВП.

6,2 тысячи компаний имели просроченную кредиторскую задолженность на 4,096 триллиона рублей. Из этой суммы почти три четверти — 3,079 трлн рублей — приходилось на долги перед поставщиками, а 122,9 млрд рублей составляли неуплаченные налоги и сборы, а также взносы в государственные внебюджетные фонды.



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