 

Древесный уксус подарит растениям вторую жизнь: достаточно одного пшика

08.09.2021, 12:32, Разное
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Современных эффективных удобрений, предназначенных для комнатных и садовых растений, на рынке существует множество. И одним из самых интересных и действенных является древесный уксус. С помощью этой подкормки можно как улучшить свойства почвы под растениями, так и поддержать их в стрессовой ситуации.

Что такое древесный уксус и как он изготавливается

Древесный уксус — продукт, отличающийся от обычного уксуса. Даже запах у этого вещества совершенно другой. Изготавливается древесный уксус путем пиролиза. Производители удобрения сжигают скорлупу грецких орехов и фундука, охлаждают и концентрируют дым. Представляет собой готовый древесный уксус жидкость светло-коричневого цвета. Вариант для комнатных растений поставляется на рынок в емкостях с разбрызгивателями.

Для чего нужен древесный уксус

Древесный уксус является эффективным органическим удобрением. При использовании для выращивания комнатных растений он:

улучшает качество почвы;способствует укреплению растений и наращиванию ими зеленой массы;стимулирует цветение декоративных растений.

При использовании древесного уксуса в саду или на огороде он также улучшает плодородность растений, повышая их урожайность.

Стрессовые ситуации

В особенности полезным, по мнению опытных любителей домашних растений, древесный уксус может быть для цветов в стрессовой ситуации. К примеру, применить его обязательно стоит в то время, когда растения перевозятся с дачи в городскую квартиру осенью.

Резкая перемена условий окружающей среды на комнатные цветы действует негативно. Они могут замедлить рост, перестать на время цвести и т. д. Древесный уксус хорошо поддержит их в это время.

Также древесный уксус стоит использовать при пересадке и перевалке растений. Если судить по отзывам любителей комнатных цветов, это средство способно за очень короткий период времени буквально реанимировать опустившие листочки пересаженные растения.

Цветы, обработанные древесным уксусом, быстро адаптируются, принимаются и пускаются в рост. Также после обработки растения лучше набирают бутоны и обильнее цветут.

Когда еще можно использовать

Разумеется, использовать древесный уксус можно не только в стрессовых для растений ситуациях. Применять его следует точно так же, как и любое другое органическое удобрение. Сроки обработок зависят в данном случае от конкретного вида комнатных растений.

Как производится обработка

Как уже упоминалось, вариант древесного уксуса для комнатных растений поставляется в бутылках с разбрызгивателями. Подкормки в данном случае производятся по листу. То есть растения просто опрыскиваются небольшим количеством удобрения.

Поскольку древесный уксус — органический продукт, для людей и животных он никакой опасности не представляет. Нет у этого удобрения и резкого запаха.



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