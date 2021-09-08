 

Дата подачи отопления в Москве будет определена по итогам выборов в Госдуму

08.09.2021, 9:11, Разное
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В единый день голосования 19 сентября москвичи смогут выбрать не только депутатов Госдумы, но и дату подачи отопления в свои дома. Он будет определяться результатом партии “Единая Россия”. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин,  являющийся членом Генсовета партии.

“Все мы не любим традиционные ежегодные проблемы с началом отопительного сезона. Но нужно понимать, что эти проблемы возникают не просто так на ровном месте, а “благодаря” нашим оппонентам из других партий, которые управляются западными кукловодами. Избравшись в органы власти, они начинают саботировать подготовку к отопительному сезону: отказываются подписывать необходимые документы, согласовывать сметы и выделять бюджетные средства на ремонтные работы якобы из-за того, что они будут разворованы. Поэтому давайте сделаем так: каждый процент, отданный в Москве за “Единую Россию” – это один день обратного отсчёта до нового года, когда будет включено отопление. Таким образом, при стопроцентном результате тепло в дома москвичей будет подано уже через 4 дня после выборов. Давайте объединимся и отстоим наше тепло у иностранных агентов!” – обратился Собянин к избирателям в соцсетях.

Председатель ЦИК Элла Памафилова не увидела в заявлении столичного мэра нарушения избирательного законодательства: “Обычное предвыборное обещание, какие сейчас тысячами сыпятся”, – пояснила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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