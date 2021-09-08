Кожа будет нежной, если подобрать правильный уход. На что обратить внимание

Если ваша кожа выглядит тусклой и несвежей, то это означает, что вам пора менять уход. Возможно, вы используете слишком много косметических средств и ваше лицо устало от них. В этому случае следует пересмотреть ежедневные процедуры и отказаться от некоторых из них. В статье мы расскажем о том, как организовать правильный уход за кожей лица.

Учитывайте свой тип кожи

Чтобы не использовать множество бесполезных продуктов, подбирайте косметические средства строго в соответствии с вашим типом кожи. Если ваш эпидермис отличается чувствительностью, то избегайте препаратов с агрессивными ингредиентами. Не стоит использовать и слишком ароматные средства, даже если они состоят из натуральных эфирных масел.

При жирной коже и склонности к акне следует использовать увлажняющие кремы. Но они должны включать в себя не масла и жиры, а гиалуроновую кислоту.

Если вы решили перестать пользоваться неподходящим продуктом, то делать это нужно постепенно. Не стоит отказываться одновременно от нескольких уходовых средств. Это может отрицательно сказаться на уровне pH кожи.

Минималистичный уход

Придерживайтесь минималистичного ухода за кожей. Ежедневно используйте только следующие виды кремов и лосьонов:

очищающие;солнцезащитные;увлажняющие.

На ночь наносите на лицо средство с ретинолом. Это способствует восстановлению кожи во время сна.

Отшелушивающие процедуры со скрабами следует проводить не чаще 1-2 раз в неделю. Сыворотку для век применяют курсами по 10-20 дней с перерывом 1 месяц.

Проверьте совместимость уходовых средств

Пересмотрите свой набор уходовых средств. Изучите их состав и убедитесь, что все они совместимы друг с другом.

Не используйте средства с противоположным действием на кожу. Помните, что все уходовые продукты должны дополнять и усиливать действие друг друга.

Наборы уходовых продуктов

Некоторые производители выпускают наборы уходовых средств. Это значительно облегчает вашу задачу по подбору косметики. Все продукты в таких наборах дополняют друг друга. Они созданы для совместного применения.

Присмотритесь к состоянию кожи

Если состояние вашей кожи ухудшилось, то это означает, что вам пора менять подход к уходу. На это указывает покраснение лица, расширение пор, появление акне.

Попробуйте заменить привычное средство на более подходящее для вашей кожи. Через месяц обратите внимание на внешний вид вашего лица. Если проблемы исчезли, то это значит, что новый уход работает.