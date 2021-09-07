 

Укороченные джинсы — тренд этой осени: какие модели выбрать и с чем сочетать

07.09.2021, 23:54, Разное
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Джинсы – идеальный и любимый предмет одежды в любое время года. Так что, если вы ищете интересные идеи для подборки ансамблей с джинсами, то вам стоит продолжить читать эту статью. Мы хотим показать вам модные трендовые джинсы этого сезона, которые вы можете добавить к повседневным нарядам, коктейльной вечеринке, непринужденным, спортивным шикарным нарядам. Все, что вам нужно, – это выбрать тип джинсов, а также цвет для ваших новинок.

Мода 2021: наряды с рубашками, футболками и свитерами

Если вы хотите создать удобный и непринужденный образ, то вы можете выбрать белую свободную футболку с коротким рукавом и сочетать ее с синими рваными укороченными джинсами, черным ремнем, черной либо белой мини-сумкой с ремешком-цепочкой и босоножками либо ботинками на каблуке.

Или вы можете подобрать белую длинную рубашку и сочетать ее с узкими джинсами, округлыми солнцезащитными очками, бежевой сумкой и черными прозрачными мюли на каблуке.

Чтобы создать эффектный наряд, попробуйте повторить комбинацию со свитером с леопардовым принтом, солнцезащитными очками, черной сумкой на цепочке, темно-синими рваными джинсами и черными туфлями-лодочками.

Наряды с куртками, пиджаками и пальто

В холодные осенние дни можно подобрать серое пальто миди с белым свитером, синей кожаной сумкой с ремнем-цепочкой, рваными джинсами, укороченными джинсами и горчично-желтыми замшевыми полусапогами.

Или джинсы в сочетании с бежевым пальто и красными босоножками.

Прекрасный вариант также вот это сочетание: джинсы, пиджак поверх белой блузки и босоножки, но для теплой и солнечной погоды.

Или вы можете подобрать серое макси-пальто и сочетать его с черным кардиганом, черной футболкой, светло-серой шапкой, укороченными джинсами, кожаным ремнем, черной кожаной сумкой и черными кожаными полусапогами.

Для создания спортивного шика можно взять черный свитер и сочетать его с черным укороченным бомбером, зеркальными солнцезащитными очками, сумкой, джинсами и туфлями либо ботинками на высоком каблуке.



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