 

Во время сна кожа должна дышать: секреты неувядающей красоты Моники Беллуччи

07.09.2021, 23:54, Разное
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Глядя на актрису Монику Беллуччи, сложно поверить в то, что ей уже 56 лет. И еще более удивительным является тот факт, что за всю свою жизнь она ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов. Своими секретами красоты и неувядаемой молодости знаменитость поделилась с поклонниками.

Борьба с лишним весом

Моника принимает себя такой, какая она есть. Она научилась любить свое тело со всеми достоинствами и недостатками. Бывает, что появляются лишние килограммы, но артистку это не сильно огорчает. Если нужно прийти в форму, то она просто ограничивает себя в потреблении любимой пасты. Моника признается, что не любит считать калории и в чем-то себя серьезно ограничивать. Подобное психологическое давление не идет на пользу.

Спорт

Артистка также не скрывает, что не относится к той категории людей, кто в погоне за идеальной фигурой будет изнурять себя тренировками. Моника даже не встанет на час раньше, чтобы совершить утреннюю пробежку: уж слишком она любит себя, чтобы лишать сна.

Но звезда все же занимается спортом. Например, йогой, пилатесом, плаванием и кикбоксингом.

Уход за кожей

Чтобы кожа оставалась упругой, Моника принимает холодный душ. После этого обязательно следует интенсивное увлажнение кожи. В противном случае не избежать появления морщинок.

Беллуччи взяла себе за правило никогда не ложиться спать, не сняв макияж. Из-за косметики закупориваются поры, кожа не дышит. Это приводит к дерматологическим проблемам и способствует преждевременному старению. Нужно обязательно очищать кожу от грязи, а потом непременно увлажнять с помощью соответствующего крема, который подходит по типу кожи.

Макияж

По работе артистка сталкивается с тем, что приходится наносить на кожу много грима. Соответственно, в свободное от съемок время коже нужно давать отдыхать. Поэтому Моника делает максимально естественный макияж с минимальным использованием косметики. Мейкап состоит исключительно из туши для ресниц и губной помады, чтобы не пересыхали губы.

Отношение к старости

По словам Моники, она не делала никакой пластики. Ее внешность дана ей от природы. Отношение у знаменитости к старости очень философское и ровное. Однажды в интервью Моника сказала фразу о том, что поскольку она планирует жить долго, то ей нужно смириться с появлением морщинок. А минимизировать возможность преждевременного старения можно с помощью регулярного и правильного ухода за собой. Тогда не понадобится обращаться к пластическим хирургам.



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